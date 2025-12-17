GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya’da tuvalette silah bulundu! Sahibi bakın kim çıktı

Berna Ata
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da tuvalette silah bulundu! Sahibi bakın kim çıktı
Konya’nın Selçuklu ilçesindeki tuvalette unutulan silah polis ekiplerini harekete geçirdi. Unutulan silah bakın kime ait çıktı.

Konya'nın Selçuklu ilçesi Dr. Halil Ürün Caddesi üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda yaşanan olay kısa süreli paniğe neden oldu.

İstasyon çalışanları tuvaletin erkek bölümünde silah buldu. Kısa süreli şaşkınlığın ardından durum yetkililere bildirildi.

OLAY YERİNE EKİPLER GELDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Akaryakıt istasyonuna gelen ekipler silahı muhafaza altına alarak inceleme yaptı. 

SAHİBİ ORTAYA ÇIKTI

İnceleme sürerken bir bankaya ait araçla istasyona gelen güvenlik görevlisi silahın kendisine ait olduğunu belirtti.

Güvenlik görevlisinden ruhsat talep den polis tabancanın seri numarası ile ruhsattaki numarayı karşılaştırdı.

Yapılan kontrolde silahın güvenlik görevlisine ait olduğu belirlendi.

Gerekli işlemlerin ardından silah sahibine teslim edildi.

(Berna Ata)

