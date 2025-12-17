GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya’nın bu ilçesinde çiftçilere makine ve ekipman desteği

Güncelleme Tarihi:

Konya’nın bu ilçesinde çiftçilere makine ve ekipman desteği
Konya’nın Bozkır ilçesinde çiftçilere yönelik hibe destek programı kapsamında makine ve ekipman dağıtım töreni gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Bozkır İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün yürüttüğü Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi çerçevesinde, ilçedeki üreticilere önemli bir destek sağlandı. "Hassas Grupların Desteklenmesi Programı" kapsamında düzenlenen törenle, toplam 65 üreticiye yüzde 100 hibe ile çeşitli makine ve ekipmanlar dağıtıldı. Dağıtımda; 19 üreticiye hamur karma makinesi, 14 üreticiye motorlu testere, 10 üreticiye salça makinesi, 15 üreticiye süt sağım makinesi ve 7 üreticiye şarjlı budama makası teslim edildi. Ayrıca, projenin "Ekonomik Yatırımlar Programı" çerçevesinde, Bozkır Süt Üreticileri Birliği'ne 9 ton kapasiteli bir süt nakil aracı, yüzde 80 hibe desteği ile kazandırıldı.

Törende konuşan Konya İl Tarım ve Orman Müdürü Duran Seçen, 2018 yılında başlayan projenin bölge için önemine değindi. Seçen, "Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu iş birliğiyle hayata geçirilen bu proje, bölge çiftçisine adeta can suyu olmuştur. Proje yalnızca bir destek programı değil; aynı zamanda sürdürülebilir doğal kaynak yönetimi, ekonomik çeşitliliğin artırılması ve iklim şoklarına karşı direncin güçlendirilmesi vizyonunun ilçemizdeki somut bir göstergesidir. Bozkır ilçemiz, projeden en fazla faydalanan ilçelerden biri olmuştur. Dolayısıyla Bozkır İlçe Müdürlüğümüzün ekibine teşekkür ediyoruz" dedi.

Dağıtılan tarım ekipmanları ve nakil aracı ile bölge çiftçisinin üretim kapasitesinin ve verimliliğinin artırılması, maliyetlerin düşürülmesi ve ürünlerin daha sağlıklı şartlarda pazara ulaştırılması hedefleniyor.

Kaynak: İHA

