Bosna Hersek Temsilciler Meclisi Başkanı Denis Zvizdić: “Kalbimiz her zaman Türkiye’yle beraber”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Hazreti Mevlâna’nın 752. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri’ne katılmak üzere Konya’ya gelen Bosna Hersek Temsilciler Meclisi Başkanı Denis Zvizdić ile bir araya geldi.

Hazreti Mevlâna'nın 752. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri'ne katılmak üzere Konya'ya gelen heyetler Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesi Taş Bina'da Bosna Hersek Temsilciler Meclisi Başkanı Denis Zvizdić ile görüşen Başkan Altay, Konya ile Bosna Hersek arasında ticaretin gelişmesine katkı sağlamak için Eylül ayında Teşanj'da düzenlenen 19. Uluslararası Ticaret Fuarı'na katıldıklarını anımsattı. Başkan Altay, "Şeb-i Arus davetimize icabet ettiği için kendisine teşekkür ediyorum. İnşallah şehirlerimiz arasındaki kardeşliğin ve ticaretin ilerlemesine ziyaretleri vesile olacaktır. Başkanımız bizi o kadar iyi ağırladı ki biz ne yapsak onun karşılığını sağlamış olamayız. O günden sonra ziyarette olan iş adamalarıyla ben de çeşitli vesilelerle görüşüyorum. Herkes ev sahipliğinden inanılmaz etkilendi. Devletin bu kadar üstünde bir kurumun Konya ve sanayicilere bu kadar kıymet vermesi onların yatırım iştahını artırdı. Başkanımızın oluşturduğu motivasyon bunda çok etkili olacak. Aradan 2 ay sonra tekrar gelip Konya'yı ziyaret etmesi de çok önemli” ifadelerini kullandı.

"BOSNA HERSEK OLARAK YÖNÜMÜZÜ TÜRKİYE'YE DÖNÜYORUZ”

Bosna Hersek Temsilciler Meclisi Başkanı Denis Zvizdić de yaptıkları ziyaretlerde 1.000 yıldır Konya'nın Türkiye'nin manevi merkezi olduğunu tekrar müşahede ettiklerini belirterek, "Bosna Hersek olarak yönümüzü Türkiye'ye dönüyoruz. Biz Avrupa'da bulunuyoruz. Bir taraftan Avrupa'ya ilerlemek durumundayız ama gönlümüz, kalbimiz her zaman Türkiye'yle beraber. Siyasi olarak zor geçen bu dönemde Bosna'nın varlığının garantörü Türkiye olarak görülüyor. Ülkemize yaptığınız ziyaretler bizim için çok önemli. Bu tür ziyaretlerin uzun vadede mutlaka etkisi olacak. Karşılıklı ziyaretlerimiz iş insanlarımıza da bir motivasyon olacak. Birbirimizden öğreneceğimiz çok şey olduğunu farkındayım. Sizin destekleriniz bizim için çok önemli. Ev sahipliğiniz için size teşekkür ediyoruz” dedi.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ARPAGUŞ BAŞKAN ALTAY'I ZİYARET ETTİ

Hazreti Mevlâna'nın 752. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri'ne katılmak üzere Konya'ya gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş ve Birleşik Krallık Parlamentosu Manchester Rusholme Milletvekili Afzal Khan da Başkan Altay'ı ayrı ayrı ziyaret etti. Başkan Altay, misafirleri Konya'da ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu