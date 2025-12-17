Milletvekili Ethem Taş: Mezar başında rakı içenler gelişmelerden çok rahatsız!

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda, AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta ile CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır arasında ’mezar başında rakı içme’ tartışması yaşandı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında Cumhurbaşkanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçe tekliflerini görüşmek üzere toplandı. Toplantıya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da katıldı. Bütçe üzerine AK Parti grubu adına söz alan Antalya Milletvekili Ethem Taş, savunma sanayi alanında yaşanan gelişmeleri anlatarak, "Kızılelma havadan havaya görüş ötesi hedefi vuran dünyanın ilk insansız savaş uçağı olmuştur. Bu, Türkiye'nin gökyüzünde yeni bir sayfa açtığının imzasıdır. Bu, Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bir milletin tarihe imzasıdır. Milletimize bu gururu yaşatan herkese teşekkür ediyoruz ama tüm bu gelişmelere rağmen, maalesef, üzülerek ifade ediyorum ki CHP yine aynı CHP. CHP Genel Başkanı sahneye çıkmış, bu tarihi testlerin yapıldığı Sinop'ta balıklar rahatsız oluyormuş. Hiç merak etmeyin, biz kimlerin rahatsız olduğunu çok iyi biliyoruz. Ben size söyleyeyim kimler rahatsız biliyor musunuz? Mezar başında rakı içenler" ifadelerini kullandı.

'AYNAYA BAKIN'

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Bu ülkede içen içer, içmeyen içmez. Bu ülkenin Cumhurbaşkanları Sayın Özal, Sayın Demirel açıkça kamuoyuna açık bir şekilde içki içtiğini söylemiştir. Ama şükürler olsun ki Cumhurbaşkanı'nın uçağına binen, sonra da inen, kokain çeken gazeteciler bizim tarihimizde hiç olmadı. Bir aynaya bakın" dedi.

'MEŞRULAŞTIRMAYA ÇALIŞMANIZ YANLIŞ'

CHP'li Başarır'ın konuşmasının ardından AK Parti ve CHP grubu arasında sataşmalar yaşandı. AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, "Bir mezar başında alkol almak bu ülkenin ne geleneğinde vardır, ne göreneğinde vardır, ne de inancımızda vardır. Bu yaşanmış bir olay. 'Bunu söylediler' diye kalkıp bunu buradan meşrulaştırmaya çalışmanız kadar yanlış bir şey olamaz. Bunun yanlış olduğunu söyleyip, 'Bir daha yapılmaması için gereğini yapalım' deseniz burada anlayışla karşılarız, biz de sizi alkışlarız. Yapılanı övmek ve bununla haklıymış konumuna düşürmeye çalışmak kadar yanlış bir tutum olamaz. O bahsettiğiniz kutular, vesaireler ancak sizin baklava kutularınızdır, kayıtlarda da çıkmıştır. 17-25 Aralık'ta atılan iftiraların hepsinin iftira olduğu ve yalan olduğu çok açık ve net ortadadır. Ancak şu an ortada olan İstanbul'la ilgili, iddianameyle ilgili bir kelime söylemeden, 'Her şey yalan, boş' diyorsanız, asıl içini doldurduğunuz çok belli. O iddianameyi dolduran sizsiniz, sizin yaptığınız yalanlar, iftiralar. Bu milletin parasını çalıp çırpıp, yiyip içip kameralar önünde para kuleleri dizip, ondan sonra da bu kürsüden millete 'Temiziz' demek ancak size yakışır" ifadelerini kullandı.

'UÇAKTA GEZENLERİN KOKAİN İÇMESİ SUÇ'

Genel Kurul'da sataşmalar sürerken CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, yerinden konuşarak, "Bakın, burada, 'Şu içmiş, bu içmiş' bunları konuşmaktan üzüntü duyuyorum ama bir daha söylüyorum. Bu ülkede alkol almak suç değil. Ama Cumhurbaşkanının uçağında vızır vızır gezip de benim paramla o uçakta gezenlerin kokain içmesi suç. Bundan utanın" dedi.

'DÖN KENDİNE BAK'

AK Parti'li Usta ise "Bu ülkede alkol almak yasak değil, bunu çok net söylüyoruz; ama bir mezar başında rakı içip bunu da savunmaya kalkışmak yanlış bir şey. Yasa dışı madde kullanan kim ise yakalanmış ve şu anda tutuklu ve yargılanıyor. O kişinin programına sizin Genel Başkanınız da çıkmış. Demek ki biliyordu. Bağırıp çağırarak kendi yaptıklarını örtmekte mahirler. Bugün Genel Kurul'un gündemi mahkemede yargılanan kişilerle ilgili burada tartışmak değil. Biz mahkemelerimize güveniyoruz. Sayın Mahir haddini aşarak bizim grubumuza böyle bir iddiada asla ve kata bulunamaz. Dön kendine bak. Bu Genel Kurul'a zamanında ne halde geldiklerini çok iyi biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA