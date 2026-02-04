GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Muammer Kaddafi’nin büyük oğlu Seyfülislam Kaddafi öldürüldü

Libya medyası, devrik lider Muammer Kaddafi’nin büyük oğlu Seyfülislam Kaddafi’nin öldürüldüğünü bildirdi.

Libya resmi haber ajansı LANA'da yer alan habere göre, Seyfülislam Kaddafi'nin danışmanı ve siyasi ekibinin başı Abdullah Osman, Seyfülislam'ın öldüğünü doğruladı.

Osman, Libya'daki bir televizyon kanalına saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, Seyfülislam Kaddafi'nin saldırı sonucu öldüğünü belirterek, "Dört silahlı adam, güvenlik kameralarını devre dışı bıraktıktan sonra Saif Kaddafi'nin evine baskın düzenleyerek onu öldürdü." dedi.

Haberlerin ardından Sefülislam Kaddafi'nin Avukatı Halid ez-Zaidi de, ABD merkezli Facebook sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada müvekkilinin öldürüldüğünü doğruladı.

Yaptığı açıklamada Zaidi, "Bu trajik olayda taviz vermeyi, sessiz kalmayı ve geri adım atmayı reddettiği için ihanet odaklarına kurban giden Seyfülislam Kaddafi'nin şehadeti dolayısıyla tüm Libya halkına ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Adamları öldürerek davaları susturabileceklerini veya sesleri susturarak fikirleri öldürebileceklerini düşündülerse yanıldılar." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Savunma Bakanlığına bağlı 444. Tugay'dan yapılan açıklamada, 444. Tugay'ın Zintan bölgesinde Seyfülislam Kaddafi'yi öldürdüğü yönündeki haberleri yalanladı.

Açıklamada, 444. Tugay'ın Zintan'da herhangi bir birliğinin bulunmadığı ifade edildi.

Kaynak: AA

