CHP Erzincan İl Başkanı Yalçın Tanrıverdi görevden alındı
- Güncelleme Tarihi:
CHP Erzincan İl Başkanı Yalçın Tanrıverdi ve yönetimi MYK toplantısında oy birliğiyle görevden alındı.
Yalçın Tanrıverdi neden görevden alındı?
Tanrıverdi ve kadrosu, il ve ilçe teşkilatlarından gelen şikayetler ve yetersiz performans sebebiyle görevden alındı. Öte yandan Türkiye gazetesine konuşan Yalçın Tanrıverdi, görevden alınma sebeplerine dair bir gerekçenin kendilerine bildirilmediğini söyledi. Yazılı savunmalarının da istenmediğini söyleyen Tanrıverdi, "Şikayet varsa il başkanını görevden alırsın, neden yönetim görevden alınıyor." dedi.
Erzincan CHP il başkanı kim olacak?
Bu arada, görevden alınan il yönetiminin de karara dair yazılı açıklama yapması bekleniyor. Öte yandan, MYK toplantısından çıkan görevden alma kararının ardından Genel Başkan Özgür Özel, PM üyeleri Ednan Arslan ve Polat Şaroğlu'nu görevlendirdi. Erzincan'a giderek kararı tebliğ eden ve il teşkilatıyla temaslarda bulunan PM heyetinin hazırlayacağı rapor doğrultusunda yeni il başkanının belirlenmesi bekleniyor. Yeni il başkanı için Erzincan Belediye Meclis Üyesi Hakan Çağlar ile eski İl Başkanları Erdem Topçu ve İsmail Arslan'ın ismi geçiyor.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”