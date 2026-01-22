CHP Erzincan İl Başkanı Yalçın Tanrıverdi görevden alındı

CHP Erzincan İl Başkanı Yalçın Tanrıverdi ve yönetimi MYK toplantısında oy birliğiyle görevden alındı.

Yalçın Tanrıverdi neden görevden alındı?

Tanrıverdi ve kadrosu, il ve ilçe teşkilatlarından gelen şikayetler ve yetersiz performans sebebiyle görevden alındı. Öte yandan Türkiye gazetesine konuşan Yalçın Tanrıverdi, görevden alınma sebeplerine dair bir gerekçenin kendilerine bildirilmediğini söyledi. Yazılı savunmalarının da istenmediğini söyleyen Tanrıverdi, "Şikayet varsa il başkanını görevden alırsın, neden yönetim görevden alınıyor." dedi.

Erzincan CHP il başkanı kim olacak?

Bu arada, görevden alınan il yönetiminin de karara dair yazılı açıklama yapması bekleniyor. Öte yandan, MYK toplantısından çıkan görevden alma kararının ardından Genel Başkan Özgür Özel, PM üyeleri Ednan Arslan ve Polat Şaroğlu'nu görevlendirdi. Erzincan'a giderek kararı tebliğ eden ve il teşkilatıyla temaslarda bulunan PM heyetinin hazırlayacağı rapor doğrultusunda yeni il başkanının belirlenmesi bekleniyor. Yeni il başkanı için Erzincan Belediye Meclis Üyesi Hakan Çağlar ile eski İl Başkanları Erdem Topçu ve İsmail Arslan'ın ismi geçiyor.

