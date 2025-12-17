Konya’da silah kaçakçılığına geçit yok: 586 adet tabanca namlusu ele geçirildi!
Konya’nın Beyşehir ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen yol kontrolünde, bir araçta çuval içerisine gizlenmiş 586 adet tabanca namlusu ele geçirildi.
Jandarma ekipleri suç/suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Beyşehir ilçesinde gerçekleştirilen son operasyonla çok sayıda kaçak silah namlusu ele geçirildi.
İstihbarat Çalışması Sonuç Verdi
Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen koordineli istihbari çalışmalar neticesinde, bir şahsın araçla yasa dışı malzeme taşıdığı bilgisine ulaşıldı. 12 Aralık 2025 tarihinde harekete geçen ekipler, belirlenen şahsı yol kontrol noktasında durdurdu.
Çuval Dolusu Namlu Çıktı
Durdurulan araçta yapılan detaylı aramada, ekipleri şaşırtan bir manzarayla karşılaşıldı. Araç içerisinde bulunan bir çuvalın içinde:
586 adet yiv ve set bulunmayan tabanca namlusu ele geçirildi.
Ele geçirilen tüm malzemelere jandarma ekipleri tarafından el konuldu.
Şüpheli Serbest Bırakıldı
Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheli şahıs, ifadesi alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.
Şüpheli şahıs ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
