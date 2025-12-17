Konya’nın Başkent’inde yeni merkez!

Başkent Üniversitesi Hastaneleri bünyesinde ilk obezite merkezini açan Başkent Üniversitesi Konya Hastanesi, yeni yönetmeliğe uygun koşulları sağlayarak, farklı branşlardaki uzman kadrosuyla hizmet vermeye başladı.

Başkent Üniversitesi Hastaneleri'nin obezite tedavisindeki ilk kapsamlı merkezi, Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği yüksek standartlara uygun olarak Başkent Üniversitesi Konya Hastanesi'nde hizmet vermeye başladı. Merkez, obezite hastalığına karşı multidisipliner ve bütüncül bir yaklaşımla mücadele etmeyi hedefliyor. Merkezle ilgili merkezinin Sorumlu Hekimi Prof. Dr. Yusuf Tanrıkulu ve merkez koordinatör hekimi Dr. Ömer Ali Kerküklü konuştu.

OBEZİTE MERKEZLERİ VE SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇİN STANDART GETİRİLDİ

Obezite merkezinin Sorumlu Hekimi Prof. Dr. Yusuf Tanrıkulu, obezite cerrahisi alanındaki yaklaşık 20 yıllık deneyimini son 10 yıldır Konya'da sürdürdüğünü ve artık Başkent Üniversitesi Konya Hastanesi çatısı altında obezite cerrahisi ameliyatlarını gerçekleştirdiğini belirtti. Prof. Dr. Tanrıkulu, merkezin açılışının Sağlık Bakanlığı'nın obezite cerrahisi ameliyatları için yayınladığı yönetmeliğe tam uyumla gerçekleştiğini vurguladı. Bu yönetmelik, hem ameliyatı gerçekleştiren doktorlar ve sağlık personelleri için zorunlu eğitimler hem de hastanenin uyması gereken belirli donanım standartları getiriyor.

‘MÜDAHALE EDEBİLECEK DONANIMLARA SAHİBİZ'

Prof. Dr. Tanrıkulu, "Başkent Üniversitesi Konya Hastanesi olarak bu gerekliliklerin tamamını yerine getirerek merkezimizin onayını aldık," dedi ve merkezin kadrosunun gücünü vurguladı: "Obezite Merkezimizde diyetisyen, fizyoterapist, psikoloğumuz ve diğer kritik bölümlerimiz olan anestezi, kardiyoloji, psikiyatri ve göğüs hastalıkları bölümlerimiz tam kadro bir şekilde hizmet verecektir. Obezite cerrahisine yönelik her türlü yoğun bakım şartlarına sahibiz. Olabilecek herhangi bir komplikasyon durumunda anında ve etkin müdahale edebilecek donanıma sahip bir hastaneyiz."

‘SAĞLIK' ODAKLI TAKİP SÜRECİ!

Merkezin temel yaklaşımı, cerrahiyi son aşama olarak gören, ‘sağlıklı yaşam' odaklı bir tedavi sunmak! Obezite cerrahisine uygun şartları taşıyan hastane ve sağlık çalışanlarının yanı sıra, hastanın da tedaviye uygun olması gerekiyor. Buna göre, vücut kitle indeksi (VKİ) minimum 35 olan hastalar cerrahi tedavi için değerlendirilirken, bu kriterlere uymayan hastalar diyet, egzersiz ve medikal tedavi gibi yöntemlerle merkezde tedavi ediliyor. Prof. Dr. Tanrıkulu, bir hastanın merkeze geldiğinde ilk odağın ameliyat değil, hastanın tüm uzmanlarla birlikte incelenerek heyet kararlarıyla hareket edilecek bir ‘sağlık' odaklı takip süreci olduğunu ifade etti.

CERRAHİ KARAR, UZMANLAR TARAFINDAN ORTAK ALINIYOR

Tanrıkulu, obezite cerrahisi sürecinin sadece ameliyattan ibaret olmadığını, asıl başarının titizlikle yürütülen ameliyat öncesi ve sonrası takipte yattığını şöyle dile getirdi: "Bizim merkezimizde cerrahi sürece karar vermek dahi çok yönlü bir iştir. Karşımızda sağlıklı ama ciddi kilolu bir birey olduğu için, ameliyat kararı yalnızca cerrahın değil, tüm uzmanlarımızın katıldığı bir heyet tarafından ortaklaşa alınır. Bu, hastanın güvenliği ve başarısı için kritik bir adımdır. Ameliyat işlemlerini de Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği standartlara uygun olarak, dahiliye uzmanı, anestezi uzmanı ve cerrahın yer aldığı tam bir uzman kadro ile gerçekleştiriyoruz."

‘ASIL MARATON, İYİLEŞME SÜRECİ!'

Prof. Dr. Tanrıkulu, obezite cerrahisi sonrasındaki sürecin önemi hakkında ise, "Obezite cerrahisi yalnızca ameliyatla biten bir süreç değildir; asıl maraton ameliyat sonrasında başlar! Hastaların bu dönemde doğru beslenme ve diyet süreçlerinin yönetimi, fizik tedavi ihtiyaçları ve olası bir komplikasyon durumunda anında müdahale ve yönetimi, tamamen merkezimizin sorumluluğundadır. Ameliyattan sonraki ilk bir aylık süreci, hastanın beslenmesini sıvıdan başlayıp kademeli olarak katıya doğru ilerlettiğimiz ‘ağır diyet' dönemi olarak adlandırıyoruz. Bu aşamada, hastanın ihtiyacına yönelik olarak vitamin, mineral veya protein takviyelerine başvurarak besin eksikliklerinin önüne geçiyoruz. Hastalarımızın kilo kaybı eğrisine uygun ilerlediğinden emin olmak için, ilk yıl boyunca 1., 3., 6. ay ve 1. yıl gibi düzenli kontrollerle hem kilosunu hem de tahlil değerlerini cerrahi kontrolümüzde yakından takip ediyoruz. Başarı, işte bu kesintisiz ve titiz takiple mümkündür." şeklinde konuştu.

‘AMACIMIZ, MULTİDİSİPLİNER ÇERÇEVEDE TEDAVİ SUNMAYA ÇALIŞMAK'

Obezite merkezinin koordinatörlüğünde önceliklerinin hastaları ameliyata yönlendirmek değil; sağlıklı bir yaşama kavuşturmak olduğunu ifade eden Obezite Merkezî Koordinatör Hekimi Dr. Ömer Ali Kerküklü ise, multidisipliner bir çerçevede hastalara bu imkanı sağlamaya çalıştıklarını belirtti. Merkezin yalnızca Konya'daki değil, şehir dışı ve yurtdışından gelen hastalara da tedavi imkanı sunduğunu söyleyen Kerküklü, ". Merkezimize dünyanın farklı bölgelerinden başvuran hastalar burada uluslararası standartlarda tedavi görüyor.” dedi.

