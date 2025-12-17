GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
42,86
EURO
50,37
STERLİN
57,37
GRAM
6.002,64
ÇEYREK
9.874,84
YARIM ALTIN
19.652,58
CUMHURİYET ALTINI
39.180,96
KONYA Haberleri

Konya’da Anadolu Mektebi etkinlikleriyle yazar okumaları sürüyor

Cumali Özer
Muhabir
Konya’da Anadolu Mektebi etkinlikleriyle yazar okumaları sürüyor
Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde yürütülen Anadolu Mektebi programı kapsamında öğrenciler, 2025-2026 eğitim öğretim yılının birinci döneminde yazar buluşmaları ve paneller düzenleyerek okuma kültürünü yaygınlaştırıyor.

Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde ve Anadolu Mektebi programı çerçevesinde yazar okumaları yapan öğrenciler, 2025-2026 eğitim öğretim yılının birinci döneminde okumalarına ara vermeyip programlarda konuşmacı olarak görev almaya ve okullarında yazar buluşmaları düzenlemeye devam ediyor. 

Kutadgu Bilig, Mustafa Kutlu, Sebahattin Ali, Cengiz Aytmatov ve Tarık Buğra ile "Külliyat Okuma Kültürü” hakkında;

Konya Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi
Karatay Dr. Ali Rıza Bahadır Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
Mevlana Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
TOKİ Anadolu Lisesi
Prof. Dr. Ömer Dinçer Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
Karatay Fen Lisesi
Karatay Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Akşehir Tarık Buğra Sosyal Bilimler Lisesi 
Akşehir Tornacı Erol Cumbul TOKİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Akşehir Şehit Zeynep Sağır Anadolu İmam Hatip Lisesi
Selçuklu ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Şehit Ufuk Baysan Anadolu Lisesi 
Mustafa Büyükkaplan Hafız Anadolu İmam Hatip Lisesi
Meram Özel Başak Koleji 
Hadim Çok Programlı Anadolu Lisesinde yazar buluşmaları ve paneller gerçekleştirildi.

Ayrıca bu dönem Akşehir Anadolu Mektebi öğrencileri komşu ilçe Yunak'ta bir program gerçekleştirerek Yunak'ı da Anadolu Mektebi ailesine dâhil etti.  
Konya Anadolu Mektebi öğrencileri, il genelinde düzenlenen programların yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı tarafından İstanbul ve Tokat'ta organize edilen programlarda da yaptıkları konuşmalarla öne çıktı. 

Aile Yılında "Anneler” Konuştu 

İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi D. Mehmet Doğan Kütüphanesinde "Bozkırın Bilgesi Cengiz Aytmatov" başlıklı özel bir panel gerçekleştirildi. Anadolu Mektebi kapsamında okumalar yapan anneler bu programda konuşmacı oldu. 

(Cumali Özer)

 

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER