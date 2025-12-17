Konya’da Anadolu Mektebi etkinlikleriyle yazar okumaları sürüyor

Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde ve Anadolu Mektebi programı çerçevesinde yazar okumaları yapan öğrenciler, 2025-2026 eğitim öğretim yılının birinci döneminde okumalarına ara vermeyip programlarda konuşmacı olarak görev almaya ve okullarında yazar buluşmaları düzenlemeye devam ediyor.
Kutadgu Bilig, Mustafa Kutlu, Sebahattin Ali, Cengiz Aytmatov ve Tarık Buğra ile "Külliyat Okuma Kültürü” hakkında;
Konya Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi
Karatay Dr. Ali Rıza Bahadır Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
Mevlana Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
TOKİ Anadolu Lisesi
Prof. Dr. Ömer Dinçer Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
Karatay Fen Lisesi
Karatay Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Akşehir Tarık Buğra Sosyal Bilimler Lisesi
Akşehir Tornacı Erol Cumbul TOKİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Akşehir Şehit Zeynep Sağır Anadolu İmam Hatip Lisesi
Selçuklu ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Şehit Ufuk Baysan Anadolu Lisesi
Mustafa Büyükkaplan Hafız Anadolu İmam Hatip Lisesi
Meram Özel Başak Koleji
Hadim Çok Programlı Anadolu Lisesinde yazar buluşmaları ve paneller gerçekleştirildi.
Ayrıca bu dönem Akşehir Anadolu Mektebi öğrencileri komşu ilçe Yunak'ta bir program gerçekleştirerek Yunak'ı da Anadolu Mektebi ailesine dâhil etti.
Konya Anadolu Mektebi öğrencileri, il genelinde düzenlenen programların yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı tarafından İstanbul ve Tokat'ta organize edilen programlarda da yaptıkları konuşmalarla öne çıktı.
Aile Yılında "Anneler” Konuştu
İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi D. Mehmet Doğan Kütüphanesinde "Bozkırın Bilgesi Cengiz Aytmatov" başlıklı özel bir panel gerçekleştirildi. Anadolu Mektebi kapsamında okumalar yapan anneler bu programda konuşmacı oldu.
(Cumali Özer)