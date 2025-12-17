GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Yunak’ta “Cumhuriyetin Banknotları’’ sergisi açıldı

Yunak’ta “Cumhuriyetin Banknotları’’ sergisi açıldı
Konya’nın Yunak ilçesinde “Cumhuriyetin Banknotları“ kağıt para sergisi açılışı yapıldı.

Öğretmenevi Konferans Salonu'nda açılan sergiyi, Yunak Kaymakamı Can Alperen Taşavlı, Belediye Başkanı Subhan Günaltay ve protokol üyeleri gezdi.

Sergi hakkında bilgilendirme yapıldı.

Taşavlı, açılışta, "Bu sergi, geçmişten günümüze kullanılan kağıt paraların yanı sıra milletimizin tarih yolculuğunu, devlet geleneğini, egemenlik anlayışını ve kültürel birikimini yansıtmaktadır. Banknotlar üzerinde yer alan figür ve semboller, ait oldukları dönemin özelliklerini ortaya koymaktadır." ifadesini kullanıldı.

Kaynak: AA

