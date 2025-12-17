Yunak’ta “Cumhuriyetin Banknotları’’ sergisi açıldı

Öğretmenevi Konferans Salonu'nda açılan sergiyi, Yunak Kaymakamı Can Alperen Taşavlı, Belediye Başkanı Subhan Günaltay ve protokol üyeleri gezdi.
Sergi hakkında bilgilendirme yapıldı.
Taşavlı, açılışta, "Bu sergi, geçmişten günümüze kullanılan kağıt paraların yanı sıra milletimizin tarih yolculuğunu, devlet geleneğini, egemenlik anlayışını ve kültürel birikimini yansıtmaktadır. Banknotlar üzerinde yer alan figür ve semboller, ait oldukları dönemin özelliklerini ortaya koymaktadır." ifadesini kullanıldı.
Kaynak: AA