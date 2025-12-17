TOKİ Konya Ereğli Kura Sonuçları Açıklandı Mı? Konya Ereğli Müstakil Bölge Belirleme Kurası Sonuçları!

Konya'nın Ereğli ilçesinde TOKİ tarafından yürütülen "İlk Evim Arsa” projesi kapsamında yapılan müstakil arsa bölge belirleme kurası 16 Aralık 2025 tarihinde noter huzurunda gerçekleştirildi. Hak sahiplerinin bölgeleri kura ile belirlendi ve sonuçlar açıklanarak isim listeleri duyurulmaya başlandı.
Konya Ereğli Müstakil Bölge Belirleme Kurası Sonuçları!
16 Aralık tarihinde yapılan kura çekiminde toplam 938 hak sahibinden 650'sinin müstakil arsa bölgeleri belirlendi. Kura sonuçları, noter onayının ardından e-Devlet ve TOKİ'nin resmi internet sitesinde yayımlanacağı bildirildi.
Ereğli Müstakil Bölge Belirleme Kurası Sonuçları İçin Tıkla!
TOKİ Konya Ereğli Müstakil Arsa Kurası Nedir?
TOKİ'nin "İlk Evim Arsa” projesi kapsamında hak sahiplerinin sahip oldukları arsalar için hangi bölgede arsa sahibi olacaklarının belirlenmesi amacıyla yapılan kura işlemidir. Kura, adil ve eşit dağıtımı sağlamak için noter huzurunda yapılır
TOKİ Bölge Belirleme Kurası Nasıl Takip Edilir?
Kura sonuçları e-Devlet üzerinden "TOKİ Kura Sonuçları” sayfasından veya TOKİ'nin resmi web sitesi duyurular bölümünden takip edilebilir. Noter onayı tamamlandıktan sonra listeler yayımlanır.
