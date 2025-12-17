TOKİ Sivas Hafik Kura Sonuçları Açıklandı Mı? Sivas Hafik Konut Belirleme Kurası Sonuçları Listesi!

TOKİ'nin Sivas Hafik İlçesi Yeni Mahallesi 2. Etap 118 Adet Konut (250.000 Sosyal Konut) Projesi kapsamında yapılan Sivas Hafik Konut Belirleme Kurası ile ilgili resmi açıklama TOKİ'nin duyuru ekranında yer aldı. Bu kapsamda kura sonuçlarının yayımlandığı kısmı görebilirsin.

Sivas Hafik Konut Belirleme Kurası Sonuçları

TOKİ'nin resmi duyuru ekranında Sivas Hafik konut belirleme kura sonuçları ilan edildiği görülüyor. Bu duyuruda kura sonuçlarının yayımlandığı belirtildiği için hak sahipleri kendi sonuçlarını TOKİ duyuruları üzerinden kontrol edebilir.

Sivas Hafik TOKİ Kura Sonuçları Nereden Öğrenilir?

TOKİ kura sonuçları genellikle TOKİ'nin resmi internet sitesindeki duyuru ekranı veya e-Devlet TOKİ Başvuru ekranı üzerinden yayımlanır. Sivas Hafik projesi için de sonuçlara bu kanallardan erişebilirsin.

TOKİ Konut Belirleme Kurası Nedir?

TOKİ Konut Belirleme Kurası, başvuru yapan kişiler arasında hangi hak sahibinin hangi konutu alacağını belirlemek için noter huzurunda yapılan resmi çekiliştir. Bu kura ile hak sahiplerinin konut seçim sıraları ve konut adresleri adil bir şekilde belirlenir.

Sivas TOKİ Projeleri Hakkında Genel Bilgi

Sivas'ta TOKİ 250.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında birçok ilçede konutlar inşa ediliyor ve kura çekimiyle hak sahipleri belirleniyor. Hafik'in yanı sıra Sivas Merkez, Altınyayla, Zara gibi bölgelerdeki projeler de devam ediyor ve kura sonuçları ilan ediliyor.

