YAŞAM Haberleri

TOKİ Ankara Ayaş Kura Sonuçları Açıklandı Mı? Ankara Ayaş Konut Belirleme Kurası Sonuçları!

TOKİ tarafından Ankara Ayaş Hacırecep Mahallesi için yapılan sosyal konut projesi kapsamında gerçekleştirilen Ankara Ayaş Konut Belirleme Kurası 16 Aralık 2025 tarihinde noter huzurunda çekildi. Bu kura ile 2+1 ve 3+1 nitelikli konutlarda hak sahiplerinin konutları belirlendi.

Ankara Ayaş Konut Belirleme Kurası Sonuçları

TOKİ'nin Ankara Ayaş 300 / 250000 Sosyal Konut Projesi kapsamındaki konut belirleme kurası 16 Aralık 2025 Salı günü saat 11:45'te gerçekleştirildi. Kura çekimi tamamlandığı için sonuçların ve isim listesinin resmi duyuru ekranında yayınlandığı görülüyor.

TOKİ Ankara Ayaş Kura Sonuçları Nereden Öğrenilir?

TOKİ kura sonuçları genellikle TOKİ'nin resmi sitesi ve e-Devlet TOKİ Başvuru ekranı üzerinden yayınlanır. Ankara Ayaş kura sonuçlarına bu duyuru ekranı üzerinden erişebilirsiniz.

TOKİ Konut Belirleme Kurası Nedir?

TOKİ Konut Belirleme Kurası, başvuru yapan kişiler arasında hangi hak sahibinin hangi konutu alacağını belirlemek için noter huzurunda yapılan resmi bir kuradır. Bu kura sonucunda hak sahiplerinin konut seçim sırası ve konut adresleri belirlenir.

Ankara Ayaş TOKİ Projesi Hakkında Genel Bilgi

Ankara Ayaş Hacırecep Mahallesi'nde inşa edilen bu projede toplam 298 adet sosyal konut bulunuyor. Bunların 236'sı 2+1 ve 62'si 3+1 nitelikli konutlardır. Hak sahipliğinin belirlenmesi sonrası sözleşme imzalama işlemleri 05 – 23 Ocak 2026 tarihleri arasında Halk Bankası Ayaş Şubesi'nde yapılacaktır.

TOKİ Kura Sonuçları Açıklama Süreci

Kura çekimi tamamlandıktan sonra hak sahipleri isim listelerini TOKİ duyuru ekranı ve e-Devlet üzerinden sorgulayabilirler. Kura sonuçları ilan edildikten sonra sözleşme ve teslimat süreçleri başlar.

Ankara Ayaş Konut Belirleme Kurası Sonuçları İsim Listesi!

