YAŞAM Haberleri

TRT 1 canlı yayın izle! (Mehmed: Fetihler Sultanı) TRT 1 HD kesintisiz donmadan nasıl izlenir? TRT 1 Canlı Yayın İzleme Bilgileri! 16 Aralık Perşembe

TRT 1'in canlı yayınını, dizilerini, programlarını ve özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi veya Avrupa Ligi maçlarını takip etmek isteyenler için güncel izleme yöntemleri ve frekans bilgileri aşağıdadır.

Mehmed: Fetihler Sultanı Yayın Bilgisi
16 Aralık Perşembe akşamı TRT 1 yayın akışında "Mehmed: Fetihler Sultanı" yer aldığı görülmektedir. 

Yayın: TRT 1 (Saat 20.00'te başlayacak.)

İzleme Yöntemi: Televizyondan veya TRT'nin dijital platformlarından.

TRT 1 Canlı Yayın Nereden İzlenir?

TRT 1'in yayınlarını kesintisiz ve kaliteli bir şekilde izleyebileceğiniz yasal yollar:

İnternet Üzerinden (Mobil/Bilgisayar): TRT 1'in resmi internet sitesi (TRT İzle) veya Tabii dijital platformu üzerinden canlı yayın sekmesinden izleyebilirsiniz.

Akıllı Cihazlar: Akıllı telefon, tablet ve Smart TV'ler için geliştirilmiş TRT İzle veya Tabii mobil uygulamaları aracılığıyla izleyebilirsiniz.

TRT 1 Güncel Frekans Bilgileri

TRT 1 HD'yi televizyonunuzdan uydu aracılığıyla kesintisiz izlemek için kullanmanız gereken güncel Türksat frekans bilgileri:

Parametre Değer
Uydu Türksat 4A
Frekans 11794
Polarizasyon V (Dikey)
Sembol Oranı 30000
FEC 3/4
 

Kaynak: Haber Merkezi

