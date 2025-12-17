Balıkesir’de 1 günde kaç deprem oluyor? Balıkesir’de ki depremlerin nedeni ne?

Balıkesir ve çevresi, Türkiye'nin en aktif sismik bölgelerinden biri olmaya devam ediyor. 16 Aralık 2025 tarihi Rasathane verilerine göre Balıkesir'de son 24 saatte toplamda 53 deprem kaydedildi. Bu rakam, bölgedeki fay hatlarının yüksek hareketliliğini göstermesi bakımından önemli bir veri olarak öne çıkıyor.

Balıkesir'de Bir Günde Kaç Deprem Oldu?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre Balıkesir'in özellikle Sındırgı ilçesi çevresinde 16 Aralık'ta 53 ayrı deprem gerçekleşti. Bu sarsıntıların birçoğu küçük magnitüdlü depremler olsa da bölgedeki yoğun hareketlilik dikkati çekiyor. Son depremler arasında 3.5 büyüklüğünde sarsıntılar da yer aldı

Balıkesir'de Depremlerin Nedeni Ne?

Balıkesir, Türkiye'nin Ege ve Marmara bölgelerinin kesişiminde bulunan aktif fay sistemlerinin etkisi altındadır. Özellikle Sındırgı çevresi, devam eden artçı sarsıntıların yoğunlukla yaşandığı bir bölge haline gelmiş durumda. Bölgede Ağustos ve Ekim aylarında meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremler, sonrasında binlerce artçının kaydedildiği bir sismik süreç başlattı.

Ünlü Deprem Bilimciden Değerlendirme

Deprem bilimciler, Balıkesir'de gözlemlenen bu yüksek sarsıntı sayısını "deprem fırtınası” olarak tanımlıyor. Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, bölgede yaşanan bu hareketliliğin nedeninin fay hattının halen aktif olması olduğunu vurguladı ve halkın paniğe kapılmaması gerektiğini söyledi. Üşümezsoy'a göre, sismik aktivite bölgede artçı sarsıntılarla devam edebilir ancak bunlar ana şok sonrası normal seyrin bir parçası olarak değerlendirilmeli.

Uzmanlara Göre Ne Bekleniyor?

Bilim insanları, Balıkesir çevresindeki sismik aktivitenin izlenmeye devam etmesi gerektiğini belirtiyor. Artçı sarsıntıların günler, hatta haftalar boyunca kaydedilebileceğini ve bölgedeki diğer fay segmentlerinin tetiklenme riskini tamamen ortadan kaldırmadığını aktarıyorlar. Bu nedenle hem bilim çevreleri hem de yerel halk, olası sarsıntılar karşısında hazırlıklı olmaya devam etmeli.

Kaynak: Haber Merkezi