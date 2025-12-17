Vicdansız 1. Bölüm Full HD İzle! Vicdansız İlk Bölüm İzle! Vicdansız İlk Bölüm Nereden İzlenir? Vicdansız Hangi Platformda Yayınlanıyor?

Dram ve gerilimi merkezine alan Vicdansız, yayınlanacak ilk bölümüyle dikkatleri üzerine çekmeyi hedefliyor. Güç, aşk ve hafıza temalarını bir araya getiren yapım, izleyiciyi tek bir kazayla altüst olan bir hayatın izini sürmeye davet ediyor.

Vicdansız Hangi Platformda Yayınlanıyor?

Dizi, dijital yayın platformu TOD TV üzerinden izleyiciyle buluşuyor. Vicdansız 1. Bölüm, platformda Full HD kalitesiyle 18 Aralık Perşembe günü erişime açılması bekleniyor.

Vicdansız Dizisinin Konusu Nedir?

Finans sektöründe hızla yükselen, hırslı ve soğukkanlı yatırım danışmanı Deniz, parlak kariyeri ile aşkı arasında bir denge kurmaya çalışır. Ancak yaşanan gizemli bir trafik kazası, planladığı geleceği paramparça eder. Kazanın ardından sevdiği kadın Vicdan ortadan kaybolur. Hafıza, tutku ve şüphe üçgeninde sıkışan Deniz; Vicdan'ı ararken, anlamını yitiren aşkın ve kendi geçmişinin izini sürmek zorunda kalır. Gerilim dozu giderek artan hikâye, izleyiciyi her bölümde yeni bir soru işaretiyle baş başa bırakır.

Vicdansız Oyuncu Kadrosunda Kimler Var?

Dizinin oyuncu kadrosu güçlü isimlerden oluşuyor. Başlıca rollerde Ekin Koç ve Ayça Ayşin Turan yer alıyor. Kadroda ayrıca Cansel Elçin, Feyza Sevil Güngör, Tansel Öngel, Emre Aslan ve Cemal Toktaş gibi deneyimli isimler bulunuyor.

Vicdansız Yönetmeni Kim?

Yapımın yönetmen koltuğunda Devrim Yalçın oturuyor. Yönetmenin atmosfer odaklı anlatımı, dizinin karanlık ve gizemli yapısını güçlendiriyor.

Vicdansız 1. Bölüm Full HD İzle!

Psikolojik gerilim ve dram türündeki Vicdansız, ilk bölümüyle izleyiciyi gizem dolu bir hikâyenin içine çekiyor. Deniz'in bir trafik kazasıyla altüst olan hayatı ve Vicdan'ın esrarengiz kayboluşu, dizinin daha ilk bölümünden merak duygusunu zirveye taşıyor. Vicdansız 1. bölüm, dijital platform TOD TV üzerinden Full HD kalitesinde izlenebiliyor.

