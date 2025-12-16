GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
42,86
EURO
50,37
STERLİN
57,35
GRAM
6.002,64
ÇEYREK
9.874,84
YARIM ALTIN
19.652,58
CUMHURİYET ALTINI
39.180,96
YAŞAM Haberleri

Rüya Gibi 3 Bu Akşam Var mı, Yok mu? Rüya Gibi 3 Neden Yok? Rüya Gibi 3 Yeni Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak? 16 Aralık 2025 Show TV Yayın Akışı

Rüya Gibi 3 Bu Akşam Var mı, Yok mu? Rüya Gibi 3 Neden Yok? Rüya Gibi 3 Yeni Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak? 16 Aralık 2025 Show TV Yayın Akışı

Show TV'nin 2025 – 2026 sezonuna damga vuran yeni dram dizisi Rüya Gibi, izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Kadın hikâyesini merkeze alan yapım, güçlü oyuncu kadrosu ve gizem dolu senaryosuyla dikkat çekiyor.

Rüya Gibi 3. Bölüm Nereden İzlenir?

Diziyi yüksek görüntü kalitesiyle takip etmek isteyenler için izleme seçenekleri şunlardır:

Show TV: Diziyi yayın saatinde televizyon üzerinden Show TV kanalından canlı olarak takip edebilirsiniz.

Dijital Platform: Show TV'nin resmi dijital platformu üzerinden dizinin bölümlerine tek parça ve full HD olarak ulaşabilir, kaçırdığınız sahneleri tekrar izleyebilirsiniz.

Yeni Bölümde (3. Bölüm) Sizi Neler Bekliyor?

Emir'in tehlikeli teklifini kabul eden Aydan, lüks ama karanlık bir dünyaya adım atıyor. Emir'in "Sen artık bir patroniçesin" sözleriyle Aydan ve Çido'nun hayatında köklü bir değişim başlıyor. Komiser Efe, parçalanmış bir araç ihbarı üzerine yaptığı araştırmada Alya'nın izlerine ulaşıyor. Bu gelişme Aydan ve Sezen'i oldukça zor bir durumda bırakıyor.

Rüya Gibi Oyuncu Kadrosu ve Karakterler

Dizi, hem mahalle hayatını hem de karanlık iş dünyasını temsil eden geniş bir kadroya sahip:

Oyuncu Karakter Özelliği
Seda Bakan Aydan Azimli bir kuaförken lüks bir merkezin ortağı olan, dönüşüm içindeki kadın.
Ahsen Eroğlu Çiğdem (Çido) Yetimhanede büyümüş, zeki, gözü kara ve risk almayı seven özgür ruh.
Uğur Güneş Emir Geçmişi sırlarla dolu, Aydan ile derin bir bağ kuran gizemli iş adamı.
Emre Bey Efe Adalet duygusu gelişmiş, olayların polisiye yönünü aydınlatan kararlı komiser.
Celil Nalçakan Tarık Aydan'ın eski eşi; Çido'nun babası olan ancak onun tarafından annesinin ölümünden sorumlu tutulan manipülatif karakter.
Şebnem Bozoklu Fiko Aydan'ın neşeli ve her daim destekçisi olan en yakın dostu.

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER