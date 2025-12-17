TOKİ Hatay Antakya Kura Sonuçları Açıklandı Mı? Hatay Antakya Bölge Belirleme Kurası İsim Listesi!

TOKİ tarafından Hatay'ın Antakya ilçesinde yürütülen konut projeleri kapsamında gerçekleştirilen Bölge Belirleme Kurası ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Hak sahipleri, kura sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığını ve isim listelerinin yayımlanıp yayımlanmadığını merak ediyor.

Hatay Antakya Bölge Belirleme Kurası İsim Listesi!

Hatay Antakya için yapılan Bölge Belirleme Kurası, noter huzurunda gerçekleştirildi. Kura çekimi sırasında hak sahiplerinin hangi bölgede yer alan konutlara yönlendirileceği belirlendi. Kura çekimine ait görüntüler ve detaylar aşağıdaki bağlantı üzerinden izlenebiliyor.

https://www.youtube.com/watch?v=VSWMlrhue3E&t=2s

TOKİ Hatay Antakya Kura Sonuçları Nereden Öğrenilir?

Kura sonuçları ve isim listeleri genellikle TOKİ'nin resmi internet sitesi ve sosyal medya kanalları üzerinden duyuruluyor. Ayrıca noter kurası sonrası paylaşılan video kayıtları da sonuçların takibi açısından önemli kaynaklar arasında yer alıyor.

TOKİ Bölge Belirleme Kurası Nedir?

TOKİ Bölge Belirleme Kurası, konut hakkı kazanan vatandaşların hangi etap, ada veya bölgede yer alan konutlardan hak sahibi olacağını belirlemek amacıyla yapılan resmi kura işlemidir. Bu kura, konutların adil ve şeffaf şekilde dağıtılması için noter huzurunda yapılır.

TOKİ Bölge Belirleme Kurası Nasıl Yapılır?

Kura çekimi öncesinde hak sahipleri belirlenir. Ardından noter huzurunda yapılan çekilişle her hak sahibine bir sıra veya bölge tahsis edilir. Sonuçlar isim listesi halinde açıklanır ve kamuoyuna duyurulur.

Kaynak: Haber Merkezi