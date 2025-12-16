GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Mehmed: Fetihler Sultanı 62 Bu Akşam Var mı, Yok mu? Mehmed: Fetihler Sultanı 62 Neden Yok? Mehmed: Fetihler Sultanı 62 Yeni Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak? 16 Aralık 2025 TRT1 Yayın Akışı
TRT 1 ekranlarının dev yapımı “Mehmed: Fetihler Sultanı“, 62. bölümüyle izleyicileri yine tarihin derinliklerine götürüyor. Fatih Sultan Mehmet’in askeri dehası ve fetih mücadelesini konu alan dizi, güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici sahneleriyle “canlı izle“ ve “HD izle“ aramalarında zirveye yerleşti.

TRT 1 ekranlarının sevilen tarihi yapımı Mehmed: Fetihler Sultanı, bu akşam (16 Aralık Salı) 62. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Sultan Mehmed'in askeri dehasını ve İstanbul yolundaki destansı mücadelesini konu alan dizi, yeni bölümüyle yine nefesleri kesiyor.

Mehmed: Fetihler Sultanı 62. Bölüm Nereden İzlenir?

Diziyi canlı ve yüksek kalitede takip etmek isteyenler için resmi izleme yolları şunlardır:

TRT 1 Canlı Yayın: Bu akşam saat 20.00 itibarıyla televizyondan TRT 1 kanalını açarak canlı izleyebilirsiniz.

TRT İzle: TRT'nin resmi dijital platformu olan TRT İzle web sitesi veya mobil uygulaması üzerinden HD kalitede canlı yayına erişebilir; kaçırdığınız bölümleri tek parça izleyebilirsiniz.

Son Bölümde (61. Bölüm) Neler Yaşandı?

Pontus Surlarında Mücadele: Akıncılar, Draven'ın kanlı tuzağına karşı kahramanca direnirken; Mehmed, yaşananların bir hain pususu olduğunu anladı.

Vlad Tepeş Şüphesi: Mehmed, içlerindeki hainin izini sürerken şüphelerini Vlad Tepeş üzerinde yoğunlaştırdı.

Notia Surları ve Üç Hilal: Mehmed'in emriyle Şahi topları surları dövdü. Ulubatlı Hasan'dan aldığı emanetle yaralı halde burçlara tırmanan Eren, ok yağmuru altında üç hilalli sancağı dikerek şehrin kaderini belirledi.

Karanlık Hesaplar: Vlad Tepeş, Mehmed'in içindeki "Fatih'i" kendisinin öldüreceğini fısıldayarak yeni bir tehdidin sinyalini verdi.

Başlıca Oyuncu Kadrosu ve Karakterler

Oyuncu Karakter Rolü
Serkan Çayoğlu Sultan Mehmed İstanbul'un fethini hedefleyen vizyoner hükümdar.
Selim Bayraktar Çandarlı Halil Paşa Devletin istikrarını savunan deneyimli veziriazam.
Tuba Ünsal Mara Hatun Sultan Mehmed'in en önemli destekçilerinden biri.
Fikret Kuşkan Notaras Bizans'ın entrikacı Megadük'ü.
Seçkin Özdemir Konstantinos Bizans'ın son imparatoru.

 

Kaynak: Haber Merkezi

