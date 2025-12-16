Mehmed: Fetihler Sultanı 62 Bu Akşam Var mı, Yok mu? Mehmed: Fetihler Sultanı 62 Neden Yok? Mehmed: Fetihler Sultanı 62 Yeni Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak? 16 Aralık 2025 TRT1 Yayın Akışı

TRT 1 ekranlarının sevilen tarihi yapımı Mehmed: Fetihler Sultanı, bu akşam (16 Aralık Salı) 62. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Sultan Mehmed'in askeri dehasını ve İstanbul yolundaki destansı mücadelesini konu alan dizi, yeni bölümüyle yine nefesleri kesiyor.
Mehmed: Fetihler Sultanı 62. Bölüm Nereden İzlenir?
Diziyi canlı ve yüksek kalitede takip etmek isteyenler için resmi izleme yolları şunlardır:
TRT 1 Canlı Yayın: Bu akşam saat 20.00 itibarıyla televizyondan TRT 1 kanalını açarak canlı izleyebilirsiniz.
TRT İzle: TRT'nin resmi dijital platformu olan TRT İzle web sitesi veya mobil uygulaması üzerinden HD kalitede canlı yayına erişebilir; kaçırdığınız bölümleri tek parça izleyebilirsiniz.
Son Bölümde (61. Bölüm) Neler Yaşandı?
Pontus Surlarında Mücadele: Akıncılar, Draven'ın kanlı tuzağına karşı kahramanca direnirken; Mehmed, yaşananların bir hain pususu olduğunu anladı.
Vlad Tepeş Şüphesi: Mehmed, içlerindeki hainin izini sürerken şüphelerini Vlad Tepeş üzerinde yoğunlaştırdı.
Notia Surları ve Üç Hilal: Mehmed'in emriyle Şahi topları surları dövdü. Ulubatlı Hasan'dan aldığı emanetle yaralı halde burçlara tırmanan Eren, ok yağmuru altında üç hilalli sancağı dikerek şehrin kaderini belirledi.
Karanlık Hesaplar: Vlad Tepeş, Mehmed'in içindeki "Fatih'i" kendisinin öldüreceğini fısıldayarak yeni bir tehdidin sinyalini verdi.
Başlıca Oyuncu Kadrosu ve Karakterler
|Oyuncu
|Karakter
|Rolü
|Serkan Çayoğlu
|Sultan Mehmed
|İstanbul'un fethini hedefleyen vizyoner hükümdar.
|Selim Bayraktar
|Çandarlı Halil Paşa
|Devletin istikrarını savunan deneyimli veziriazam.
|Tuba Ünsal
|Mara Hatun
|Sultan Mehmed'in en önemli destekçilerinden biri.
|Fikret Kuşkan
|Notaras
|Bizans'ın entrikacı Megadük'ü.
|Seçkin Özdemir
|Konstantinos
|Bizans'ın son imparatoru.
