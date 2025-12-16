GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
YAŞAM Haberleri

Gözleri KaraDeniz 16 Bu Akşam Var mı, Yok mu? Gözleri KaraDeniz 16 Neden Yok? Gözleri KaraDeniz 16 Yeni Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak? 16 Aralık 2025 ATV Yayın Akışı

ATV'nin her Salı akşamı saat 20.00'de izleyiciyle buluşan dizisi Gözleri KaraDeniz, bu akşam (16 Aralık Salı) 16. bölümüyle ekranlara geliyor. Karadeniz'in hırçın sularından İstanbul'un köklü ailelerinden biri olan Maçari'lerin dünyasına uzanan hikâye, yeni bölümündeki sarsıcı gelişmelerle devam ediyor.

Gözleri KaraDeniz 16. Bölüm Nereden İzlenir?

Canlı Yayın: Diziyi bu akşam saat 20.00'de ATV kanalından canlı olarak takip edebilirsiniz.

İnternet Yayını: ATV'nin resmi web sitesindeki "Canlı Yayın" sekmesinden veya dijital platformlarından eş zamanlı olarak izlenebilir.

Tek Parça İzle: Kaçırdığınız bölümler ve 16. bölüm, yayınlandıktan sonra ATV'nin resmi dijital platformları üzerinden HD kalitede izlenebilmektedir.

Yeni Bölümde (16. Bölüm) Neler Olacak?

Yeni bölümde aile bağlarını sarsacak ve cinayet sırlarını ortaya çıkaracak kritik olaylar yaşanıyor:

Planlı Cinayet Şüphesi: Azil ve Güneş'in yolda kalması, bir tamircinin ifadesiyle Güneş'in ailesinin ölümünün kaza değil, planlı bir cinayet olduğu gerçeğini ortaya çıkarır.

Baba-Oğul Trajedisi: Osman Maçari, Azil'e kurulan pusuyu engellemeye çalışırken çıkan çatışmada yanlışlıkla kendi oğlu Mehmet'i vurur. Mehmet ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılır.

Aile Parçalanıyor: Nermin, oğlu Mehmet'in babası tarafından vurulduğunu öğrenince Osman'a karşı büyük bir nefret duymaya başlar; konaktaki tüm dengeler altüst olur.

Suikastın Perde Arkası: Azil, kendisine suikast düzenleyen isimlerin Mehmet ve Ziya olduğunu öğrenir.

Gözleri KaraDeniz Oyuncu Kadrosu ve Karakterler

Oyuncu Karakter Özelliği
Halit Özgür Sarı Azil Yılmaz Rize'de büyüyen, Maçari ailesinin kayıp varisi olduğunu öğrenen inatçı denizci.
Özge Yağız Güneş Aydınay Ailesini kaybetmiş, adaletin peşinde koşan güçlü bir avukat.
Mehmet Özgür Osman Maçari Ailenin sessiz ve güçlü lideri; oğlu Mehmet'i yanlışlıkla vuran baba.
Yonca Şahinbaş Nermin Maçari Şöhret ve hırsı için her şeyi göze alan, Osman'a öfke besleyen anne.
Mustafa Açılan Mehmet Maçari Ailenin gözdesi, Güneş'in çocukluk aşkı; ağır yaralı halde hayatta kalmaya çalışıyor.

Kaynak: Haber Merkezi

