GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
42,86
EURO
50,37
STERLİN
57,40
GRAM
6.002,64
ÇEYREK
9.874,84
YARIM ALTIN
19.652,58
CUMHURİYET ALTINI
39.180,96
EĞİTİM Haberleri

Hüyükte öğrenciler yangın eğitimiyle bilinçlendi

Hüyükte öğrenciler yangın eğitimiyle bilinçlendi
Konya’nın Hüyük ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde; Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Konya Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle ilçedeki tüm 1. sınıf öğrencilerine yönelik “İtfaiye ve Yangın Güvenliği Eğitimi“ gerçekleştirildi.

Eğitim kapsamında, minik öğrencilere yangın anında yapılması gerekenler, tahliye yöntemleri ve yangından korunma yolları anlatıldı. Sınıflarda verilen teorik bilgiler, okul bahçelerinde düzenlenen uygulamalı tatbikatlarla pekiştirildi.

İtfaiye ekiplerinin nezaretinde gerçekleştirilen tatbikatlarda, öğrenciler yangın ekipmanlarını yakından tanıma fırsatı bularak afet bilincini "yaşayarak" öğrendi. "Yaşayarak Öğrenme" Modeliyle Afet Bilinci Eğitimin temel amacının çocuklarda erken yaşta güvenlik kültürü oluşturmak olduğunu belirten yetkililer, bu tür etkinliklerin muhtemel afet durumlarında hayat kurtarıcı bir rol oynadığını vurguladı. Eğitim, öğrencilerin hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

Kaynak: İHA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER