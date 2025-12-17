Hüyükte öğrenciler yangın eğitimiyle bilinçlendi

Eğitim kapsamında, minik öğrencilere yangın anında yapılması gerekenler, tahliye yöntemleri ve yangından korunma yolları anlatıldı. Sınıflarda verilen teorik bilgiler, okul bahçelerinde düzenlenen uygulamalı tatbikatlarla pekiştirildi.
İtfaiye ekiplerinin nezaretinde gerçekleştirilen tatbikatlarda, öğrenciler yangın ekipmanlarını yakından tanıma fırsatı bularak afet bilincini "yaşayarak" öğrendi. "Yaşayarak Öğrenme" Modeliyle Afet Bilinci Eğitimin temel amacının çocuklarda erken yaşta güvenlik kültürü oluşturmak olduğunu belirten yetkililer, bu tür etkinliklerin muhtemel afet durumlarında hayat kurtarıcı bir rol oynadığını vurguladı. Eğitim, öğrencilerin hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.
Kaynak: İHA