KTO Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk; “KTO’yu hep birlikte daha ileri taşıyacağız’’

33. Metal Cevherleri ve Demir, Çelik, Yassı Metal Ürünlerin Toptan Ticareti Meslek Komitesi İstişare Toplantısı’nda konuşan KTO Başkanı Selçuk Öztürk, “Konya; İç Anadolu başta olmak üzere geniş bir coğrafyanın metal tedarikinde önemli bir merkez konumundadır“ dedi.

Konya Ticaret Odası (KTO)'nda sektörlerin sorunlarının ve çözüm önerilerinin masaya yatırıldığı Meslek Komiteleri istişare toplantıları sürüyor. Bu kapsamda 33. Metal Cevherleri ve Demir, Çelik, Yassı Metal Ürünlerin Toptan Ticareti Meslek Komitesi İstişare Toplantısı KTO Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk başkanlığında KTO Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. KTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fahrettin Doğru ve KTO Yönetim Kurulu Üyesi Serhat Yaya'nın da hazır bulunduğu toplantıda 33. Metal Cevherleri ve Demir, Çelik, Yassı Metal Ürünlerin Toptan Ticareti Meslek Komitesi üyelerinin görüş ve önerileri dinlendi.

Kalıcı çözümler için çalışıyoruz

Toplantıda konuşan KTO Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk, Konya iş aleminin sorunlarını masaya yatırmak, KTO'nun yürüttüğü faaliyetleri istişare etmek amacıyla KTO üyeleriyle sık sık bir araya geldiklerini söyledi. Bu anlayışla Meslek Komiteleri İstişare Toplantısı'nın 28.'sini gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Öztürk, "Konya Ticaret Odası olarak, yürüttüğümüz tüm çalışmalarda istişareyi, yani ortak aklı merkeze alan bir anlayışı esas alıyoruz. Çünkü biliyoruz ki; sektörlerin gerçek sorunları masada değil, sahada şekilleniyor. Bu sorunlara kalıcı ve doğru çözümler üretmenin yolu da, siz değerli üyelerimizin tecrübelerini, taleplerini ve beklentilerini doğrudan dinlemekten geçiyor" dedi.

KTO'yu hep birlikte daha ileri taşıyacağız

Konya Ticaret Odası'nın Selçuklu Başşehri Konya'nın köklü ticaret kültürü ve ahilik geleneği üzerine inşa edilmiş, 35 bini aşkın üyesiyle Türkiye'nin en büyük ve en etkin odalarından biri haline geldiğine vurgu yapan Başkan Öztürk, şöyle devam etti; "Odamız, yalnızca yasal hizmetleri yerine getiren bir yapı olmanın ötesinde; Konya'nın ekonomik vizyonuna yön veren, üretimi, ticareti ve ihracatı destekleyen büyük bir ekosistemi yönetmektedir. Bu kapsamda; KTO Karatay Üniversitemiz, KTO Eğitim ve Sağlık Vakfımız, Teknoloji ve Eğitim Kampüsümüz, Kalkınma Odaklı Stratejik Araştırmalar Merkezimiz, Tahkim ve Arabuluculuk Merkezimiz, Akıllı Teknolojiler Merkezimiz, Uçuş Akademimiz ve Konya Uluslararası Fuar Merkezimiz ile şehrimizin geleceğine yatırım yapıyoruz. Bu büyük yapının merkezinde ise her zaman siz değerli üyelerimiz yer alıyor. Sizlerden aldığımız güç ve geri bildirimlerle, bu ekosistemi daha da ileriye taşımayı hedefliyoruz."

Sektörümüz zorlu süreçleri büyük bir dirayetle yönetiyor

Metal cevherleri ile demir, çelik ve yassı metal ürünlerinin ticareti sektörünün; sanayinin temelini oluşturan stratejik bir alan olduğuna dikkat çeken Başkan Öztürk, "İnşaattan makine imalatına, otomotivden savunma sanayine kadar geniş bir yelpazede üretimin bel kemiğini oluşturan bu sektör, aynı zamanda dış ticaretimiz açısından da büyük bir öneme sahiptir. Son yıllarda küresel ölçekte yaşanan jeopolitik gelişmeler, enerji maliyetleri, emtia fiyatlarındaki dalgalanmalar ve finansmana erişim şartları; metal ve çelik piyasalarında fiyat istikrarını ve tedarik süreçlerini doğrudan etkilemektedir. Buna rağmen sektörümüz; esnek yapısı, güçlü ticaret ağı ve tecrübesi sayesinde bu zorlu süreçleri büyük bir dirayetle yönetmektedir" ifadelerini kullandı.

Konya; merkez şehir

Sektörde Konya'nın gücüne de değinen Başkan Öztürk şöyle devam etti; "Konya; sahip olduğu güçlü sanayi altyapısı, organize sanayi bölgeleri, yaygın üretim kültürü ve coğrafi konumunun sağladığı lojistik avantajlarla, yalnızca kendi ihtiyacını karşılayan bir şehir değil; İç Anadolu başta olmak üzere geniş bir coğrafyanın metal tedarikinde önemli bir merkez konumundadır. Şehrimizdeki metal ticareti, büyük ölçüde reel üretime dayalıdır ve makine imalatından tarım makinelerine, otomotiv yan sanayinden inşaat sektörüne kadar birçok alanda üretimin kesintisiz devam etmesini sağlamaktadır."

33. Metal Cevherleri ve Demir, Çelik, Yassı Metal Ürünlerin Toptan Ticareti Meslek Komitesi adına konuşan Komite ve KTO Meclis Üyesi Veli Şen de, gerçekleştirilen istişare toplantısının sektörleri açısından büyük önem taşıdığına değindi. Komite olarak sektörün ve KTO üyelerinin sorunlarına dönük çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Şen, bu süreçteki destekleri ve katkıları için KTO Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk ve KTO Yönetim Kurulu Üyelerine teşekkür etti. Konuşmaların ardından KTO üyelerine söz verilerek sorun, talep ve beklentileriyle ilgili istişarelerde bulunuldu.

