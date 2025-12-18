NEÜ’de “SETEM Film Yapım Atölyesi’’ programı gerçekleştirildi

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesinde, Sinema Genel Müdürlüğü desteğiyle, Sinema ve Televizyon Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SETEM) tarafından öğrencilere yönelik “Film Yapım Atölyesi” etkinliği düzenlendi.
NEÜ Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Hattat Hüseyin Kutlu Konferans Salonu'nda gerçekleşen programa Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Zahit Selvi, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Evren Berk, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
Program kapsamında SETEM temsilcisi senarist ve yapımcı Orhan Koçak, film yapım süreçleri hakkında bilgiler vererek sektörde edindiği birikimleri öğrencilerle paylaştı.
Önemli bir coğrafyada bulunduklarını öğrencilere hatırlatan Koçak, bu toprakların hikayelerini; dizi, film, belgesel gibi yapımlarla dünyaya anlatmaları gerektiğinin altını çizerek, "Dünya sizlerden çok nitelikli eserler bekliyor. Biz kendimize güveneceğiz, kendimizi yetiştireceğiz, dünya sinemacısı olacağız ve önemli platformlarda Türkiye'yi temsil edeceğiz” diye konuştu.
Telif süreçleri, uluslararası gelir paylaşımı ve Sinema Genel Müdürlüğü destekleri hakkında kapsamlı bilgiler paylaşan Koçak, etkinlik boyunca öğrencilerden gelen sorulara detaylı yanıtlar verdi.
