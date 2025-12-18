Konya’da polis aracına çarpıp kaçtılar! Şüphelilerden biri camide yakalandı

Konya’da polis aracıyla çarptıktan sonra kaçan 2 şüpheli polis ekiplerince yakalandı.
İddialara göre, Konya'nın Ereğli ilçesinden şehir merkezine gelen bir otomobil, Karatay ilçesinde polis aracıyla çarpıştı. Kumköprü Caddesi'nde yaşanan bu kazanın ardından şüpheli otomobil olay yerinden kaçtı.
Kontrolden çıkan araç kaldırıma çıktı
Yaklaşık 45 dakika süren takibin ardından kaçan araç, Fetih Caddesi Sedirler Kavşağı'nda tekrar takibe alındı. Kovalamaca sırasında kontrolden çıkan otomobil kaldırıma çıkarak durabildi.
Şüphelilerden biri camide yakalandı
Otomobilde bulunan 2 şüpheli, olay yerinden yaya olarak kaçmaya çalıştı. Şüphelilerden biri kaçmaya çalışırken polis ekipleri tarafından yakalandı, diğeri ise Kuşadalı İbrahim Camii'ne saklandı.
