Gazze’de 200 çift dünyaevine girdi! “Şimdi birlik zamanı’’

Gazze’de 200 çift dünyaevine girdi! “Şimdi birlik zamanı’’
Gazze’den bu kez acı değil, umut veren bir haber geldi. Ribat İnsani Yardım Derneği’nin organizasyonuyla Gazze’de 200 çift düzenlenen toplu düğün töreniyle dünya evine girdi.

Harabeye çevrilen şehir Gazze. Çocukları katledilen, dünyanın gözü önünde soykırıma uğrayan Gazze. 



Her türlü baskı ve katliama karşı onurlu ve şerefli bir direniş sergileyen Gazze, yeniden ayağa kalmak için çabalıyor. 



Katliamların başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bugüne kadar bölgede yaptığı gıda ve eğitim yardım faaliyetleriyle adından söz ettiren Ribat İnsani yardım Derneği ateşkesin sağlanmasının ardından Gazze'de bir caddenin aydınlatılmasını sağlamıştı.

GAZZE'DE 200 ÇİFT İÇİN TOPLU DÜĞÜN

Gazze'de umut yeniden filizleniyor. Ribat İnsani Yardım Derneği, Gazze'nin hayata tutunması için güzel bir organizasyona daha imza attı. Dernek, yok olan yuvaların yeniden kurulması için Gazze'de 200 çifti evlendirdi.  



Gazze'de Düğünümüz var Projesi kapsamında gerçekleşen 200 çiftin düğün töreni Kuran'ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından Gazzeli çocuklar şiir okudu.

GAZZELİLER GENÇ ÇİFTLERİ YALNIZ BIRAKMADI

Binlerce kişinin katıldığı düğünde, alan Filistin ve Türk Bayraklarıyla süslendi.

Ve beklenen an geldi. 200 gelin ve damat alana girdi. Genç çiftler coşkuyla karşılanırken alkışlar eşliğinde hazırlanan platformda yerlerini aldı. Şarkılar söylendi, halaylar çekildi. Genç çiftleri binlerce Gazzeli yalnız bırakmadı. 



Gazze Belediye Başkanı Yahya Al-Sarraj toplu düğün töreninde yaptığı konuşmada Filistin'in 2 yıl değil 100 yıldır acılar yaşadığını söyledi. Şimdi kolları yeniden sıvayarak yıkılan yuvaları kurmak için çalışmalıyız diyen Al-Sarraj, Türkiye'den Gazze'ye gelerek bu düğünü gerçekleştiren Ribat İnsani Yardım Derneği'ne de teşekkür etti.


Ribat Gazze düğün organizatörü Nüha Abdurrezrak ise "Ribat sadece bu düğün organizasyonu değil bir çok alanda desteğini sürdürdü. Gazze'yi hiç yalnız bırakmadı.” Dedi.

Türk Ribat kuruluşu Gazzelilere umut verdi diyen Abdurrezzak, "Türk Ribat Derneği adına, bu sevinci şehit düşen her şehide, sevdiklerini kaybeden her anneye ve sevgi üzerine kurulu her aile için umut ve yeni bir hayata ithaf ediyoruz.” İfadelerini kullandı.



Dernek Başkanı Seyit Duman'da yaptığı açıklamada Gazze'nin büyük büyük bir yıkım yaşandığını belirterek özelikle yardımların bu süreçte daha da önem arz ettiğini söyledi. Duman, binaların, hastane ve okulları yeniden inşa etmek için hayırseverlere de yardım çağrısı yaptı.

Düğünde çiftlere çeşitli hediyeler takdim edildi.

Gazze'de gerçekleşen ve Gazze tarihinin en büyük düğün organizasyonu KONTV ekranlarından baştan sona canlı olarak izleyiciyle buluştu.

Kaynak: Haber Merkezi

