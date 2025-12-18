Yıllardır Cansever diye biliyorduk! Gerçek adı bakın neymiş

Geçirdiği sağlık problemiyle yeniden gündeme gelen ünlü söz yazarı ve şarkıcı Cansever, bu kez özel yaşamına ilişkin şaşırtıcı bir ayrıntıyla konuşuluyor. Uzun yıllardır sahne adıyla tanınan sanatçının gerçek adının ne olduğu ortaya çıktı ve hayranlarını oldukça şaşırttı.

Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Cansever, sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamayla yeniden gündeme geldi. Lösemi tanısı aldığını açıklayan sanatçı, tedavi sürecine yoğunlaşabilmek için bir süre sahnelere ara verme kararı aldığını ifade etti.

Sosyal medya hesabından hayranlarına seslenen Cansever, destek ve dualarını esirgememelerini isteyerek "Dualarınızı bekliyorum” mesajını paylaştı.

Yıllardır arabesk müziğe önemli eserler kazandıran sanatçı; "Yollar Hasta Ben Yorgunum”, "Yar Oy” ve "Duman Oldum” gibi parçalarla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmıştı.

Bu haberin ardından sevenleri hem tedavi sürecini yakından takip etmeye başladı hem de Cansever'in özel yaşamına dair merak edilen ayrıntılara yöneldi. Özellikle uzun süredir sahne adıyla tanınan sanatçının gerçek ismi, en çok araştırılan konular arasında yer aldı.

GERÇEK ADI BAKIN NEYMİŞ

Uzun yıllardır Cansever sahne adıyla tanınan sanatçının asıl kimliği de merak konusu oldu. 8 Temmuz 1967'de Kuzey Makedonya'nın Veles şehrinde, yedi çocuklu bir ailenin en küçük ferdi olarak dünyaya gelen sanatçının gerçek adının Dzansever Dalipova olduğu öğrenildi.

Çocukluk döneminde geçirdiği talihsiz bir kaza sonucu tek gözünü kaybeden Cansever, yaşadığı bu zorluğa rağmen müzikten hiç vazgeçmedi. Küçük yaşlardan itibaren müzikle iç içe bir hayat süren sanatçı, ilk albümü "Kemano Başal E Romenge”yi 1992 yılında Kuzey Makedonya'da müzikseverlerle buluşturdu.

Hayatı boyunca sağlık sorunlarıyla da mücadele eden Cansever'e, 1994 yılında ankilozan spondilit teşhisi konuldu. Tüm bu olumsuzluklara rağmen sanatçı, müzik yolculuğunu kararlılıkla sürdürmeyi başardı.

Türkiye'de geniş kitlelerce tanınması, 1997 yılında İbrahim Tatlıses'in sunduğu "İbo Show” programında "Kara Çadır” adlı Yemen türküsünü seslendirmesiyle gerçekleşti.

Sanatçının "Meçhul” albümü ise Türkiye'deki kariyerinde dönüm noktası oldu. Albümde yer alan Kara Çadır, Kader, Yara Benim, Durup Dururken, Aşkım Yarım Kalmasın, Meçhul, Yeni Aşk, Uzat Bana Ellerini, Olmaz Olsun ve Derman Ol gibi parçalar, Cansever'i arabesk müziğin sevilen isimleri arasına taşıdı.

Hayatındaki yaşadığı zorlukları müziğine yansıtan sanatçı, güçlü yorumuyla ve kendine özgü tarzıyla arabesk müzikte kalıcı bir iz bırakmayı sürdürüyor.

Kaynak: Haber Merkezi