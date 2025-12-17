Gazze’ye yardım dolandırıcıları yakalandı

Gazze’ye gönderilmek üzere 600 ton et siparişi veren iş insanını ‘et satma’ vaadiyle yaklaşık 300 bin dolar dolandıran 4 şüpheli, Brusa’da yakalandı.

Filistin'de gıda ticareti yapan Lübnanlı iş insanı M.İ.A.A.A., Gazze'ye göndermek üzere Brezilya'daki bir firmadan et almak istedi. Elektronik posta yoluyla iletişime geçtiği firma yetkilileri, 600 ton etin gönderilebilmesi için ön ödeme talep etti. Anlaşma üzerine iş insanına, Türkiye'deki bir bankaya ait hesap numarası gönderildi. Durumdan şüphelenen M.İ.A.A.A.'ya, Türk bankasının kullanılma gerekçesi olarak, 'Türkiye'de gümrük vergileri daha düşük' cevabı verildi. Verilen hesaba ön ödeme olarak 296 bin 386 dolar gönderen iş insanı, bir süre sonra gönderilen belgelerin sahte olduğunu ve et sevkiyatının hiç başlamadığını fark etti. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Şikayet üzerine soruşturma başlatıldı.

BREZİLYA'DA OLDUĞU SÖYLENEN ŞİRKET BURSA'DA ÇIKTI

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalarda, Brezilya'da faaliyet gösterdiği iddia edilen şirketin aslında Bursa'da kurulduğu ve İstanbul'da da bir ofisinin bulunduğu belirlendi. Şüphelilerin, havale edilen parayı Kadıköy'deki bir banka şubesinden çektikleri tespit edildi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin parayı bir çantaya doldurarak farklı adreslere gittikleri belirlendi.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Güvenlik kamera görüntülerinin takibi sonucu Bursa'da düzenlenen operasyonda şüpheliler E.E. (32), İ.D. (24), F.A. (42) ve M.A. (25) gözaltına alındı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.E., İ.D. ve M.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. F.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

PARA İADE EDİLDİ

Öte yandan dolandırılan 296 bin 386 doların, şüphelilerin tutuklanmasının ardından avukatları aracılığıyla mahkemeye iade edildiği öğrenildi. Paranın, Filistin'de yaşayan Lübnanlı iş insanına teslim edileceği bildirildi.

Kaynak: DHA