GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
42,86
EURO
50,37
STERLİN
57,40
GRAM
6.002,64
ÇEYREK
9.874,84
YARIM ALTIN
19.652,58
CUMHURİYET ALTINI
39.180,96
GÜNCEL Haberleri

Gazze’ye yardım dolandırıcıları yakalandı

Gazze’ye yardım dolandırıcıları yakalandı
Gazze’ye gönderilmek üzere 600 ton et siparişi veren iş insanını ‘et satma’ vaadiyle yaklaşık 300 bin dolar dolandıran 4 şüpheli, Brusa’da yakalandı.

Filistin'de gıda ticareti yapan Lübnanlı iş insanı M.İ.A.A.A., Gazze'ye göndermek üzere Brezilya'daki bir firmadan et almak istedi. Elektronik posta yoluyla iletişime geçtiği firma yetkilileri, 600 ton etin gönderilebilmesi için ön ödeme talep etti. Anlaşma üzerine iş insanına, Türkiye'deki bir bankaya ait hesap numarası gönderildi. Durumdan şüphelenen M.İ.A.A.A.'ya, Türk bankasının kullanılma gerekçesi olarak, 'Türkiye'de gümrük vergileri daha düşük' cevabı verildi. Verilen hesaba ön ödeme olarak 296 bin 386 dolar gönderen iş insanı, bir süre sonra gönderilen belgelerin sahte olduğunu ve et sevkiyatının hiç başlamadığını fark etti. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Şikayet üzerine soruşturma başlatıldı.

BREZİLYA'DA OLDUĞU SÖYLENEN ŞİRKET BURSA'DA ÇIKTI

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalarda, Brezilya'da faaliyet gösterdiği iddia edilen şirketin aslında Bursa'da kurulduğu ve İstanbul'da da bir ofisinin bulunduğu belirlendi. Şüphelilerin, havale edilen parayı Kadıköy'deki bir banka şubesinden çektikleri tespit edildi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin parayı bir çantaya doldurarak farklı adreslere gittikleri belirlendi.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Güvenlik kamera görüntülerinin takibi sonucu Bursa'da düzenlenen operasyonda şüpheliler E.E. (32), İ.D. (24), F.A. (42) ve M.A. (25) gözaltına alındı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.E., İ.D. ve M.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. F.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

PARA İADE EDİLDİ

Öte yandan dolandırılan 296 bin 386 doların, şüphelilerin tutuklanmasının ardından avukatları aracılığıyla mahkemeye iade edildiği öğrenildi. Paranın, Filistin'de yaşayan Lübnanlı iş insanına teslim edileceği bildirildi.

Kaynak: DHA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER