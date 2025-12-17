Konya’da otomobil önce duvara sonra park halindeki araca çarptı: 4 yaralı!
Konya’nın Beyşehir ilçesinde, üzerinde doğum günü kutlaması yazılı olan bir otomobilin kaza yapması sonucu 2’si çocuk 4 kişi yaralandı.
Kaza Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Beytepe Mahallesi Seyir Tepesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elif Ö. yönetimindeki 07 YPH 47 plakalı otomobil, cadde üzerinde seyir halindeyken kontrolden çıktı.
Önce Duvara, Sonra Park Halindeki Araca Çarptı
Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine otomobil:
Otomobil önce bir apartmanın bahçe duvarına çarptı. Ardından, bir kafenin önünde park halindeki başka bir otomobile çarparak durabildi.
2'si Çocuk 4 Yaralı
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Kazada sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan C.Ö. (6), T.Ö.Ö. (10) ve D.K. (29) yaralandı.
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Arka Camdaki Yazı Dikkat Çekti
Kazazedelerin doğum günü kutlaması için yola çıktıkları öğrenilirken, kazaya karışan otomobilin arka camında "Bugün oğlumun doğum günü kutlamak için kornaya bas" yazısı dikkat çekti.
