Kadın cinayeti! 19 yaşındaki genç öldürüldü

Kadın cinayeti! 19 yaşındaki genç öldürüldü
Ankara’da Y. Özdemir (28), tartıştığı 3 yıllık eşi Sevgi Özdemir’i (19) bıçaklayarak öldürdü.

Olay, 3 yıllık evli olan 2 çocuk sahibi Özdemir çiftinin oturduğu Altındağ ilçesindeki evde meydana geldi. Y. Özdemir, bir süredir şiddetli geçimsizlik yaşadığı eşi Sevgi Özdemir ile tartıştı. Y. Özdemir, Sevgi Özdemir'i bıçaklayarak kaçtı.

Komşuların ihbarıyla olay yerinde polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sevgi Özdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi.

KATİL ZANLISI TUTUKLANDI

Y. Özdemir, gözaltına alındı. Özdemir, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Sevgi Özdemir'in annesi Neriman Kaya, şüphelinin en ağır cezayı almasını istediklerini ve torunlarının velayetini almak için mücadele edeceklerini söyledi.

Kaynak: DHA

