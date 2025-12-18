Hafta sonu yurdun iç ve batısında yağış bekleniyor
Hafta sonu yurdun iç ve batı kesimleri yağışlı havanın etkisi altına girecek. Yağışların önümüzdeki hafta da etkisini sürdürmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıkları ve parçalı bulutlu havanın yerini, hafta sonundan itibaren batı bölgelerden giriş yapacak olan yağışlı sisteme bırakması bekleniyor.
Meteoroloji verilerine göre, pazar günü Marmara'nın güneyi, Ege, Orta ve Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun iç ve batı kesimlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor.
Yağışlar yeni haftada da devam edecek
MGM'nin tahminlerine göre, hafta sonu yurdu etkisi altına alacak olan yağışlı sistem, yeni haftada da yurdu terk etmeyecek.
Pazartesi gününden itibaren yağışların yurdun iç ve batı kesimlerinde etkisini sürdürmeye devam edeceği, hava sıcaklıklarının ise yağış alan bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği bildirildi.
Rüzgarın, genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış anında ise yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”