GÜNCEL Haberleri

Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak uyuşturucudan gözaltında

Güncelleme Tarihi:

Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak uyuşturucudan gözaltında
Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak’ın gözaltına alındığı öğrenildi.

Ünlü isimlere yönelik yeni bir uyuşturucu operasyonu yapıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Operasyona ilişkin ayrıntıları paylaşan NTV'nin haberine göre, Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak'ın İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındığını söyledi.

1994 yılında Kütahya'da dünyaya gelen Danla Bilic'in asıl adı Neslihan Damla Akdemir. Lisans eğitimine Beykent Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde 2. sınıfta devam eden Bilic, dünyaca ünlü sosyal medya platformu olan YouTube'da paylaşmış olduğu makyaj videoları ile birçok kitlenin dikkatini çekiyor.

Eski Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ile spiker Ela Rümeysa Cebeci de uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanmıştı.

SERCAN YAŞAR İTİRAFÇI OLMUŞTU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında sosyal medya fenomeni ve işletmeci Sercan Yaşar tutuklanmıştı.

İfadesi alınmak üzere Yaşar, dün adliyeye getirildi. Savcıya ifadeye veren Yaşar, ardından "etkin pişmanlık hükümlerinden" faydalanarak tahliye edilmişti.

Soruşturmayla ilgili Kasım Garipoğlu ve Burak Ateş hakında da, "uyuşturucu madde temin etme", "kullanımını kolaylaştırma ve kullanma" suçlamasıyla yakalama kararı çıkarılmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi

