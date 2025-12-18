TOKİ Burdur Gölhisar Yusufça Kura Sonuçları Açıklandı Mı? Burdur Gölhisar Yusufça Belirleme Konut Kurası Sonuçları

Burdur'un Gölhisar ilçesi Yusufça Mahallesi için TOKİ tarafından yürütülen konut projeleri kapsamında geçmiş yıllarda konut kura çekilişleri yapılmıştır. Ancak 2025 yılı dönemine ait "Burdur Gölhisar Yusufça Konut Belirleme Kurası” sonuçlarına dair resmi bir açıklama veya ilan mevcut değildir. Sonuçların açıklanıp açıklanmadığını öğrenmek için resmi kaynakların takip edilmesi gerekmektedir.

Burdur Gölhisar Yusufça Belirleme Konut Kurası

Geçmişte Burdur Gölhisar'da TOKİ projeleri için konut belirleme kuraları yapılmış ve sonuçlar ilan edilmiştir. Örneğin 2018'de Yusufça ve Ulucami mahallelerinde yapılan kura çekiminde hak sahipleri belirlenmiştir. Ancak bu geçmiş kura ile 2025 dönemi kura sonuçlarının aynı olduğu anlamına gelmez; yeni bir kura yapılmışsa, sonuçların resmi olarak duyurulması gerekir.

TOKİ Konut Belirleme Kurası Nedir?

TOKİ Konut Belirleme Kurası, başvuru yapan kişiler arasında hangi hak sahibinin hangi sosyal konutu alacağını belirlemek amacıyla noter huzurunda yapılan resmi çekiliştir. Hak sahipleri kura sonucuna göre konut sahibi olmaya hak kazanır ve sonuçlar ilan edilir.

TOKİ Burdur Gölhisar Yusufça Kura Sonuçları Açıklandı Mı?

Bugün itibarıyla TOKİ'nin resmi internet sitesinde (duyuru ekranı) veya e-Devlet TOKİ Kura Sonuçları Sorgulama sayfasında, "Burdur Gölhisar Yusufça Konut Belirleme Kurası”na dair 2025 dönemi yeni bir sonuç listesi yayınlanmadığı gözlemlenmektedir. Resmî açıklama yapılmadan sonuçların yayımlandığını söylemek doğru olmaz.

Kura Sonuçları Nasıl Öğrenilir?

Aşağıdaki resmi kanallardan kura sonuçlarını takip edebilirsin:

TOKİ'nin resmi internet sitesindeki duyuru ekranı (kura sonuçları bölümü)

e-Devlet TOKİ Kura Sonuçları Sorgulama hizmeti

Bu kanallardan T.C. kimlik numarası ile kendi sonuç sorgulaması yapılabilir.

