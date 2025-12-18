GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
42,91
EURO
50,29
STERLİN
57,50
GRAM
6.004,26
ÇEYREK
9.875,85
YARIM ALTIN
19.654,60
CUMHURİYET ALTINI
39.185,00
YAŞAM Haberleri

TOKİ Isparta Keçiborlu Kura Sonuçları Açıklandı Mı? Isparta Keçiborlu Konut Belirleme Kurası Sonuçları İsim Listesi

TOKİ Isparta Keçiborlu Kura Sonuçları Açıklandı Mı? Isparta Keçiborlu Konut Belirleme Kurası Sonuçları İsim Listesi

Isparta'nın Keçiborlu ilçesi için TOKİ tarafından gerçekleştirilen Konut Belirleme Kurası sonuçları açıklandı. TOKİ'nin 250 000 Sosyal Konut Projesi kapsamında Keçiborlu'da yapılan kura çekimi sonrası konut sahipleri belirlendi ve sonuçlar ilan edildi.

Isparta Keçiborlu Konut Belirleme Kurası Sonuçları

Isparta Keçiborlu TOKİ projesinde toplamda 167 adet konut için kura yapıldı. Bu konutların hak sahiplerinin belirlenmesine yönelik kura sonuçları açıklanarak hak sahipleri belirlendi. 

TOKİ Konut Belirleme Kurası Nedir?

TOKİ Konut Belirleme Kurası, sosyal konut projelerine başvuru yapan vatandaşlar arasında hangi hak sahibinin hangi konutu alacağını belirlemek için noter huzurunda yapılan çekiliştir. Sonuçlar ilan edilerek isim listeleri hak sahiplerine duyurulur.

Isparta Keçiborlu TOKİ Projesi Hakkında Genel Bilgi

Keçiborlu'da TOKİ tarafından planlanan konut projesi kapsamında hak sahipleri belirlenmiş ve kura sonrası sözleşme süreçleri başlamak üzeredir. Proje 2+1 ve 3+1 tiplerinde konutları kapsamaktadır. 

Kura Sonuçları Nereden Öğrenilir?

Kura sonuçlarına ulaşmak için en güvenilir kaynaklar:

  • TOKİ'nin resmi internet sitesindeki duyuru ekranı

  • e-Devlet TOKİ Kura Sonuçları Sorgulama ekranı

Bu platformlar üzerinden TC kimlik numarasıyla sonuçlar sorgulanabilir.

Isparta Keçiborlu Konut Belirleme Kurası Sonuçları İsim Listesi

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER