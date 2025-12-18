TOKİ Isparta Keçiborlu Kura Sonuçları Açıklandı Mı? Isparta Keçiborlu Konut Belirleme Kurası Sonuçları İsim Listesi

Isparta'nın Keçiborlu ilçesi için TOKİ tarafından gerçekleştirilen Konut Belirleme Kurası sonuçları açıklandı. TOKİ'nin 250 000 Sosyal Konut Projesi kapsamında Keçiborlu'da yapılan kura çekimi sonrası konut sahipleri belirlendi ve sonuçlar ilan edildi.
Isparta Keçiborlu Konut Belirleme Kurası Sonuçları
Isparta Keçiborlu TOKİ projesinde toplamda 167 adet konut için kura yapıldı. Bu konutların hak sahiplerinin belirlenmesine yönelik kura sonuçları açıklanarak hak sahipleri belirlendi.
TOKİ Konut Belirleme Kurası Nedir?
TOKİ Konut Belirleme Kurası, sosyal konut projelerine başvuru yapan vatandaşlar arasında hangi hak sahibinin hangi konutu alacağını belirlemek için noter huzurunda yapılan çekiliştir. Sonuçlar ilan edilerek isim listeleri hak sahiplerine duyurulur.
Isparta Keçiborlu TOKİ Projesi Hakkında Genel Bilgi
Keçiborlu'da TOKİ tarafından planlanan konut projesi kapsamında hak sahipleri belirlenmiş ve kura sonrası sözleşme süreçleri başlamak üzeredir. Proje 2+1 ve 3+1 tiplerinde konutları kapsamaktadır.
Kura Sonuçları Nereden Öğrenilir?
Kura sonuçlarına ulaşmak için en güvenilir kaynaklar:
-
TOKİ'nin resmi internet sitesindeki duyuru ekranı
-
e-Devlet TOKİ Kura Sonuçları Sorgulama ekranı
Bu platformlar üzerinden TC kimlik numarasıyla sonuçlar sorgulanabilir.
Isparta Keçiborlu Konut Belirleme Kurası Sonuçları İsim Listesi
