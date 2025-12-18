Çarşamba Akşamı (18 Aralık 2025) Hangi Diziler Var? İşte Kanal Kanal Yayın Akışı! Dizi İzle!

18 Aralık akşamı televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan diziler ve ana kanalların yayın akışı belli oldu. Bu akşamın dizi ve program listesi ile merak edilen soruların yanıtları aşağıdadır:

" Veliaht (Yeni Bölüm)", " Halef (Yeni Bölüm)" Bu Akşam Var mı?

Evet, bu popüler diziler de bu akşam yayınlanacaktır



Çarşamba Akşamı Dizileri (18 Aralık)

Kanal Program (Saat 20:00 ve Sonrası) TRT 1 Savaş Gemisi (Sinema) ATV Galatasaray - Başakşehir Show TV Veliaht (Yeni Bölüm) NOW TV Halef (Yeni Bölüm) Star TV Çok Güzel Hareketler 2 (Sinema) Kanal D Mandıra Filozofu (Sinema)

TRT 1 Yayın Akışı (18 Aralık 2025)

" Savaş Gemisi (Sinema)" Bu Akşam Var mı?

Evet, bu akşam yayınlanacaktır:

Savaş Gemisi (Sinema) TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacaktır.

Saat Program 14:35 Kasaba Doktoru 17:45 Lingo 19:00 Ana Haber 19:55 İddiaların Aksine 20:00 Savaş Gemisi (Sinema)

