Rojin Kabaiş’in telefonu İspanya’ya gönderildi

Van’da geçen yıl 27 Eylül’de kaybolan ve 15 Ekim’de göl kıyısında cansız bedeni bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında genç kızın cep telefonu incelenmesi için İspanya’daki yetkililere teslim edildi.
Van Cumhuriyet Başsavcılığınca, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Kabaiş'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.
Soruşturma kapsamında Adalet Bakanlığının girişimleri sonucu Kabaiş'in telefonunun incelenmek üzere İspanya'ya gönderilmesi süreci tamamlandı.
İspanya Adalet Bakanlığının Türkiye'nin talebini kabul etmesi üzerine Kabaiş'in telefonu, Van Cumhuriyet Başsavcılığı görevlileri tarafından İspanya'ya götürülerek yetkililere teslim edildi.
Olay
Van'da 27 Eylül 2024'ten itibaren kendisinden haber alınamayan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş, 15 Ekim 2024'te Tuşba ilçesine bağlı Mollakasım Mahallesi'nde Van Gölü kıyısında ölü bulunmuştu.
