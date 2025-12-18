GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Konya'da: 5 yıllık Master Planı ele alındı

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Konya’da: 5 yıllık Master Planı ele alındı
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımlarıyla Konya’nın turizm vizyonunu belirleyecek 2025-2030 Konya Turizm Master Planı kapsamında toplantı gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla Konya'nın 2025-2030 Konya Turizm Master Planı kapsamında toplantı gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıya Bakan Ersoy ile birlikte; Konya Valisi İbrahim Akın, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen ile Bakanlıktan ve Büyükşehir Belediyesi'nden yöneticiler katıldı.

Konya'nın turizm potansiyelini artırmaya yönelik stratejik hedeflerin ele alındığı toplantıda master plan çerçevesinde sürdürülebilir turizm, destinasyon çeşitliliği ve tanıtım faaliyetleri başta olmak üzere birçok konu masaya yatırıldı.

Bakan Ersoy, Konya'nın inanç, kültür ve gastronomi turizmi açısından Türkiye'nin en önemli şehirlerinden biri olduğunu vurgulayarak, hazırlanacak master planın şehrin turizmde uzun vadeli yol haritasını oluşturacağını ifade etti.

Başkan Altay da Konya'nın turizm vizyonuna sunduğu katkı ve destekleri için Bakan Ersoy'a teşekkür etti.

Toplantının ardından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Bosna Hersek Temsilciler Meclisi Başkanı Denis Zvizdić, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı ziyaret etti.

Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu

