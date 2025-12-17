Konya’da 3 katlı binanın çatısında yangın paniği

Olay, merkez Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi Kumru Sokak'ta meydana geldi. 3 katlı bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İtfaiye Ekipleri Hızla Müdahale Etti
Binadan yükselen dumanları fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi:
Adrese kısa sürede itfaiye ve polis ekipleri ulaştı. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü.
Maddi Hasar Meydana Geldi
Yangın sonucunda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı. Ancak binanın çatı kısmında maddi hasar maddi hasar meydana geldi.
Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.
