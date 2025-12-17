Akran Zorbalığı Nedir? Yeni Çağın Ciddi Bir Sorunu

Akran zorbalığı, özellikle çocuklar ve gençler arasında görülen, bir kişi ya da grup tarafından başka bir kişiye veya gruba karşı tekrarlayan ve sürekli şekilde uygulanan, zarar verme amacı taşıyan davranışlar bütünüdür.

Bu durum, basit bir anlaşmazlık veya kavga olmaktan öteye giderek, mağdur üzerinde psikolojik, fiziksel veya sosyal zararlar bırakan ciddi bir taciz ve istismar biçimi olarak tanımlanır.

Tanım ve Temel Özellikleri



Kimler Arasında Görülür?



Genellikle aynı yaş veya benzer gelişim seviyesindeki bireyler (akranlar) arasında. Tek bir olay değil, tekrarlayan ve bir süreklilik arz eden davranışlardır. Zorbalığı uygulayan tarafın, mağdurdan daha güçlü (fiziksel, sosyal statü, sayıca üstünlük gibi) hissettiği veya olduğu durumlarda ortaya çıkar. Mağdurun psikolojik, duygusal ve fiziksel sağlığını olumsuz etkiler, uzun süreli sonuçlar doğurabilir.



Akran Zorbalığı Türleri



Akran zorbalığı farklı şekillerde kendini gösterebilir:

Fiziksel Zorbalık: Vurma, itme, tekmeleme, eşyalara zarar verme veya eşyaları zorla alma.

Sözlü Zorbalık: Alay etme, aşağılama, hakaret etme, dalga geçme, küfür etme.

Duygusal/Sosyal Zorbalık: Dışlama, dedikodu yayma, yalan haber çıkarma, arkadaş grubundan soyutlama.

Dijital Zorbalık (Siber Zorbalık): İnternet, sosyal medya veya cep telefonları aracılığıyla tehdit, taciz, kişisel bilgileri yayma.

Akran zorbalığının önlenmesi ve mağdurlara destek sağlanması, okullarda, ailelerde ve tüm toplumda farkındalığın artırılmasıyla mümkündür.

