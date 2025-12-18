Konyaspor’da gündem transfer! Çağdaş Atan listesini sundu

Konyaspor’da gündem transfer! Sezonun kalan bölümlerinde sorun yaşamak istemeyen Anadolu Kartalı, teknik direktör Çağdaş Atan’ın raporu doğrultusunda çalışmalarına başladı. Peki, Konyaspor hangi mevkilere takviyeler yapacak? İşte detaylar…

Konyaspor rotasını 2. Transfer ve Tescil Dönemi'ne çevirdi! Sezonun ilk periyoduna iyi başlamasına rağmen ivme kaybeden yeşil-beyazlılar, devre arasında yapacağı takviyelerle sezonu en iyi yerde tamamlamaya çalışacak. Peki, Konyaspor'un transfer listesi belli oldu mu? Anadolu Kartalı hangi bölgelere takviyeler yapacak? İşte detaylar…

Çağdaş Atan listesini sundu

Konyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, yeşil-beyazlı kurmaylarla yaptığı görüşmelerde transfer listesini sundu. Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Rizespor maçının ardından yönetimle bir araya gelen Atan, takımda eksik gördüğü ve takviye istediği mevkileri yönetim kurulu ile paylaştı. Peki, Atan'ın listesinde hangi bölgeler yer aldı?

3 bölge ön plana çıktı

Anadolu Kartalı'nın transfer listesinde 3 bölge ön plana çıktı. Yeşil-beyazlı kurmaylar 2. Transfer ve Tescil Dönemi'nde bir orta saha, sağ ve sol kanat hamleleri için kollarını sıvayacak. Peki, Anadolu Kartalı'nın listesinde kimler yer alıyor?

3 oyuncu öne çıktı

Konyaspor, 3 oyuncuyu transfer listesine ekledi. Yeşil-beyazlılar Galatasaray'dan Berkan Kutlu ve Ahmed Kutucu için girişimlerine başlarken, son olarak Başakşehir'de görev alan Deniz Türüç ile de görüşmelerini sürdürüyor. Anadolu Kartalı girişimlerini Kayserispor maçından sonra daha da hızlandıracak.

(Hasan Yıldırım)