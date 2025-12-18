GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
42,91
EURO
50,29
STERLİN
57,50
GRAM
6.003,97
ÇEYREK
9.875,38
YARIM ALTIN
19.653,65
CUMHURİYET ALTINI
39.183,11
KONYA Haberleri

Unutulmayan Konya geleneği: Şivlilik geleneği nedir? 2025 Şivlilik ne zaman, hangi tarihte kutlanacak?

- Güncelleme Tarihi:

Unutulmayan Konya geleneği: Şivlilik geleneği nedir? 2025 Şivlilik ne zaman, hangi tarihte kutlanacak?
Konya’da, üç ayların başlamasıyla birlikte Regaip Kandili sabahında çocuklar “Şivlilik” adı verilen şeker ve hediyeleri toplayarak yüzyıllardır süregelen bir geleneği yaşatıyor. Son günlerde sıkça merak edilen Şivlilik hakkında bilinmesi gereken detayları bir araya getirdik. Peki, 2025 yılında Şivlilik ne zaman kutlanacak? Şivlilik geleneği nasıl uygulanır, hangi etkinlikler yapılır? Tüm ayrıntılar haberimizde…

Üç Aylar'ın başlamasına kısa bir süre kala, Şivlilik geleneği yeniden gündeme taşındı.

Anadolu'nun köklü kültürel değerleri arasında yer alan Şivlilik, özellikle Konya'da yüzyıllardır sürdürülen ve çocukların büyük bir heyecanla beklediği özel bir gelenek olarak biliniyor.

Üç Aylar'ın başlangıcını ve Regaip Kandili'ni simgeleyen bu adet; dini duygular, paylaşma kültürü ve toplumsal dayanışmayı bir araya getirirken, kuşaktan kuşağa aktarılan önemli bir kültürel miras olma özelliği taşıyor.

Her yıl kandil sabahında sokakları şenlendiren çocuklar, kapı kapı dolaşarak şeker ve küçük ikramlar topluyor, böylece bu kadim geleneği yaşatmayı sürdürüyor.

Peki Şivlilik nedir, nasıl kutlanır? Şivlilik hangi tarihte yapılır? Merak edilen tüm detaylar…

ŞİVLİLİK NE ZAMAN KUTLANACAK 2025

Şivlilik, Regaip Kandili sabahı gerçekleştirilir.

2025 yılında Regaip Kandili 25 Aralık Perşembe gecesine denk gelmektedir. Bu nedenle Şivlilik etkinlikleri, 24 Aralık Çarşamba günü düzenlenecek olan fener alayı ile başlayacak. 25 Aralık Perşembe günü ise çocuklar sabahın erken saatlerinden itibaren mahallelerinde kapı kapı gezerek şivliliklerini toplayacak.

ŞİVLİLİK NEDİR?

Akşam namazının ardından çocuklar, aileleriyle birlikte sokaklara çıkıyor ve mahalle büyüklerinin belirlediği alanda ateşin yakılmasını sabırsızlıkla bekliyor.

Ateş yakıldığında, çocuklar etrafında toplanıyor ve kimi zaman ateşin üzerinden neşeyle atlıyor. Kutlamalar ve eğlenceler, gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürüyor.

İŞTE ŞİVLİLİK GELENEKLERİ:

Çocuklar sabahın erken saatlerinde gruplar halinde sokağa çıkar,

Evlerin kapıları çalınır, "Şivlilik, şivlilik” denilerek ikramlar istenir,

Ev sahipleri çocuklara şeker, çikolata, kuruyemiş ve küçük hediyeler verir,

Son yıllarda belediyeler ve sivil toplum kuruluşları tarafından Şivlilik Şenlikleri düzenlenir,

Camiler ve mahalle meydanlarında etkinlikler, gösteriler ve ikramlar yapılır.

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER