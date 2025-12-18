Unutulmayan Konya geleneği: Şivlilik geleneği nedir? 2025 Şivlilik ne zaman, hangi tarihte kutlanacak?

Konya’da, üç ayların başlamasıyla birlikte Regaip Kandili sabahında çocuklar “Şivlilik” adı verilen şeker ve hediyeleri toplayarak yüzyıllardır süregelen bir geleneği yaşatıyor. Son günlerde sıkça merak edilen Şivlilik hakkında bilinmesi gereken detayları bir araya getirdik. Peki, 2025 yılında Şivlilik ne zaman kutlanacak? Şivlilik geleneği nasıl uygulanır, hangi etkinlikler yapılır? Tüm ayrıntılar haberimizde…

Üç Aylar'ın başlamasına kısa bir süre kala, Şivlilik geleneği yeniden gündeme taşındı.

Anadolu'nun köklü kültürel değerleri arasında yer alan Şivlilik, özellikle Konya'da yüzyıllardır sürdürülen ve çocukların büyük bir heyecanla beklediği özel bir gelenek olarak biliniyor.

Üç Aylar'ın başlangıcını ve Regaip Kandili'ni simgeleyen bu adet; dini duygular, paylaşma kültürü ve toplumsal dayanışmayı bir araya getirirken, kuşaktan kuşağa aktarılan önemli bir kültürel miras olma özelliği taşıyor.

Her yıl kandil sabahında sokakları şenlendiren çocuklar, kapı kapı dolaşarak şeker ve küçük ikramlar topluyor, böylece bu kadim geleneği yaşatmayı sürdürüyor.

Peki Şivlilik nedir, nasıl kutlanır? Şivlilik hangi tarihte yapılır? Merak edilen tüm detaylar…

ŞİVLİLİK NE ZAMAN KUTLANACAK 2025

Şivlilik, Regaip Kandili sabahı gerçekleştirilir.

2025 yılında Regaip Kandili 25 Aralık Perşembe gecesine denk gelmektedir. Bu nedenle Şivlilik etkinlikleri, 24 Aralık Çarşamba günü düzenlenecek olan fener alayı ile başlayacak. 25 Aralık Perşembe günü ise çocuklar sabahın erken saatlerinden itibaren mahallelerinde kapı kapı gezerek şivliliklerini toplayacak.

ŞİVLİLİK NEDİR?

Akşam namazının ardından çocuklar, aileleriyle birlikte sokaklara çıkıyor ve mahalle büyüklerinin belirlediği alanda ateşin yakılmasını sabırsızlıkla bekliyor.

Ateş yakıldığında, çocuklar etrafında toplanıyor ve kimi zaman ateşin üzerinden neşeyle atlıyor. Kutlamalar ve eğlenceler, gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürüyor.

İŞTE ŞİVLİLİK GELENEKLERİ:

Çocuklar sabahın erken saatlerinde gruplar halinde sokağa çıkar,

Evlerin kapıları çalınır, "Şivlilik, şivlilik” denilerek ikramlar istenir,

Ev sahipleri çocuklara şeker, çikolata, kuruyemiş ve küçük hediyeler verir,

Son yıllarda belediyeler ve sivil toplum kuruluşları tarafından Şivlilik Şenlikleri düzenlenir,

Camiler ve mahalle meydanlarında etkinlikler, gösteriler ve ikramlar yapılır.

