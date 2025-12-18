Konya’daki bu kurum 119 personel arıyor! BAŞVURULAR BAŞLADI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Konya'ya 119 personel alacak. Yapılacak görevlendirmeler ve meslek kollarına ilişkin detaylar da ilanda yer alıyor.

Buna göre; destek, bakım ve temizlik için 71 kişi, koruma ve güvenlik için 8 kişi, çeşitli meslek kollarından ise 40 kişi aranıyor.

119 KİŞİ ALINACAK!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İŞKUR üzerinden Konya'ya 119 personel yerleştirecek. 15 Aralık'ta başlayan başvurular 26 Aralık 2025'e kadar devam edecek.

ARANAN MESLEKLER!

Öğretmen: 11 kişi alınacak,

Sosyal Çalışmacı: 7 kişi alınacak,

Psikolog: 7 kişi alınacak,

Fizyoterapist: 4 kişi alınacak,

Hemşire: 2 kişi alınacak,

Çocuk Gelişimcisi: 1 kişi alınacak,

Sağlık Personeli: 5 kişi alınacak.

DESTEK, BAKIM VE TEMİZLİK PERSONELİ:

Çocuk Bakıcısı: 26 kişi (13 erkek, 13 kadın)

Yaşlı Bakıcısı: 20 kişi (10 erkek, 10 kadın)

Engelli Bakıcısı: 15 kişi (7 erkek, 8 kadın)

Temizlik Personeli: 10 kişi alınacak.

Güvenlik Görevlisi: 8 kişi alınacak.

Sosyoloji, PDR ve Çocuk Gelişim Branşı: 3 kişi alınacak.

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

Başvuru Tarihleri: 15.12.2025 - 26.12.2025

Başvuru Yeri: Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim adresi üzerinden yapılacaktır.

(Berna Ata)