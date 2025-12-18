GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya’daki ölümlü kazada YENİ GELİŞME! Acılı baba isyan etti

- Güncelleme Tarihi:

Konya’daki ölümlü kazada YENİ GELİŞME! Acılı baba isyan etti

Konya'da aşırı hız nedeniyle meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 17 yaşındaki Yusuf Metin Özcan'ın davasında verilen karar, kamuoyunda ve ailede büyük tepki yarattı. Sürücünün "iyi hal” gerekçesiyle tahliye edilmesi, acılı babanın adalet isyanına neden oldu.

Deneme sınavına giderken hayattan koptu

Üniversite sınavlarına hazırlanan Yusuf Metin Özcan, 25 Ocak günü deneme sınavına gitmek üzere evden çıktı. Otobüse binmek için evinin karşısındaki durağa geçmeye çalışan Özcan'a, Muhammed Yasir Çalışkan'ın kullandığı lüks otomobil çarptı. Ağır yaralanan genç, hastanede verdiği 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Mahkemeden "iyi hal” indirimi

Kazanın ardından sürücü Muhammed Yasir Çalışkan hakkında, "taksirle ölüme neden olma” suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Tutuksuz yargılanan Çalışkan, Konya 19. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından önce alt sınırdan 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, daha sonra "iyi hal” indirimi uygulayarak cezayı 1 yıl 8 aya düşürdü ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar vererek sanığın tahliyesine hükmetti.

Acılı babadan adalet çağrısı

Karara tepki gösteren baba Mustafa Özcan, "Görüntülerde aracın çok hızlı olduğu açıkça görülüyor. Buna rağmen verilen ceza komik. Zaten her gün evladımızın acısını yaşıyoruz, bu karar içimizi daha da yaktı. Vicdanlarımız parçalandı. Adaletin yok olduğunu düşünüyoruz. Üst mahkemenin bu kararı bozmasını ve adaletin yerini bulmasını istiyoruz” diyerek isyan etti.

SABAH/Tolga Yanık 

Kaynak: Haber Merkezi

