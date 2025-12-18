GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya’da yüzlerce araç ve şahıs sorgulandı! Aranan hükümlüler tek tek yakalandı

Ali Asım Erdem
Muhabir

Güncelleme Tarihi:

Konya’da yüzlerce araç ve şahıs sorgulandı! Aranan hükümlüler tek tek yakalandı

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 01-15 Aralık 2025 tarihleri arasında suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik geniş çaplı denetim ve operasyonlar gerçekleştirildi. Yürütülen çalışmalar kapsamında 441 bin 359 şahıs ve 1 milyon 443 bin 656 araç sorgulandı.

ARANAN HÜKÜMLÜLER TEK TEK YAKALANDI

Denetimler sırasında haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan çok sayıda şahıs yakalanarak ceza infaz kurumlarına teslim edildi. Uyuşturucu suçları, hırsızlık, kasten yaralama, cinsel suçlar, dolandırıcılık ve kasten öldürme gibi ağır suçlardan aranan toplam 18 hükümlü, Meram, Selçuklu, Karatay, Ereğli, Akşehir ve Kadınhanı ilçelerinde yakalandı. Yakalanan şahısların hapis cezalarının 5 yıl ile 22 yıl 6 ay arasında değiştiği öğrenildi.

EN AĞIR CEZA 22 YIL 6 AY

Operasyonlar kapsamında;

Uyuşturucu madde ticareti,

Çocuğun cinsel istismarı,

Kasten öldürme,

Nitelikli hırsızlık,

Cebir, tehdit ve dolandırıcılık

gibi suçlardan aranan şahıslar adalete teslim edildi. En yüksek cezanın 22 yıl 6 ay ile uyuşturucu madde ticareti suçundan aranan bir şahsa ait olduğu bildirildi.

211 ŞAHIS VE 69 ARAÇ YAKALANDI

Yapılan çalışmalarda;

0-5 yıl arası hapis cezasıyla aranan 126 kişi,

5-10 yıl arası hapis cezasıyla aranan 13 kişi,

10-20 yıl arası hapis cezasıyla aranan 4 kişi,

20 yıl ve üzeri hapis cezasıyla aranan 1 kişi yakalandı.

Toplamda 144'ü hapis cezası, 67'si ifadeye yönelik olmak üzere 211 şahıs ile 69 araç yakalanarak gerekli adli işlemler yapıldı.

(Ali Asım Erdem)

