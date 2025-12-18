GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Anadolu Kartalı Kayseri’ye bileniyor

Hasan Yıldırım
Muhabir
Anadolu Kartalı Kayseri’ye bileniyor

Konyaspor, Süper Lig'in 17. haftasında kendi saha ve seyircisi önünde oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarında sona geldi. Teknik direktör Çağdaş Atan ve yardımcıları nezaretinde Çelikkayalar Kayacık Tesisleri'nde çalışan Anadolu Kartalı, haftanın son taktik antrenmanını gerçekleştirdi.

Son antrenman 19  Aralık'ta

Konyaspor, Kayserispor hazırlıklarında sona geldi. Hafta başından bu yana tempolu bir çalışma döneminden geçen yeşil-beyazlılar, sürecin son antrenmanına 19 Aralık Cuma günü çıkacak. Günü ter antrenmanıyla değerlendirecek Konyaspor, hemen akabinde kampa girerek maç saatini beklemeye başlayacak. (Hasan Yıldırım)

 

