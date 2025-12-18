Anadolu Kartalı Kayseri’ye bileniyor

Konyaspor, Süper Lig'in 17. haftasında kendi saha ve seyircisi önünde oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarında sona geldi. Teknik direktör Çağdaş Atan ve yardımcıları nezaretinde Çelikkayalar Kayacık Tesisleri'nde çalışan Anadolu Kartalı, haftanın son taktik antrenmanını gerçekleştirdi.
Son antrenman 19 Aralık'ta
Konyaspor, Kayserispor hazırlıklarında sona geldi. Hafta başından bu yana tempolu bir çalışma döneminden geçen yeşil-beyazlılar, sürecin son antrenmanına 19 Aralık Cuma günü çıkacak. Günü ter antrenmanıyla değerlendirecek Konyaspor, hemen akabinde kampa girerek maç saatini beklemeye başlayacak. (Hasan Yıldırım)