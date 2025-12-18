GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
42,91
EURO
50,29
STERLİN
57,50
GRAM
6.003,97
ÇEYREK
9.875,38
YARIM ALTIN
19.653,65
CUMHURİYET ALTINI
39.183,11
KONYA Haberleri

Konyalı genç feci kazada hayatını kaybetti!

Meltem Aslan
İnternet Editörü

Güncelleme Tarihi:

Konyalı genç feci kazada hayatını kaybetti!
Ankara’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, Kulu ilçesine bağlı Canımana Mahallesi nüfusuna kayıtlı Yalçın Kurt hayatını kaybetti.

Kaza, Ankara'da bir kavşakta meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, sürücüleri henüz belirlenemeyen iki otomobilin çarpışması sonucu trafik kazası yaşandı.

Kazada yaralananlar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ 

Durumu ağır olan Canımana Mahallesi'nden genç yaştaki Yalçın Kurt, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Acı haberi alan ailesi ve yakınları büyük üzüntü yaşadı.

Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İŞTE O ANLAR

(Meltem Aslan)

