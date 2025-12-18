GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya’da bugün vefat edenler 18 Aralık 2025
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 18 Aralık 2025 Perşembe günü vefat eden 11 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle...

Adı Soyadı

Doğum Yeri
Doğum Tarihi

Mezarlık
Defin

REFİKA DELİBAŞ

ERZURUM
05-07-1927

ÜÇLER MEZARLIĞI

MİYASE TÜMBAŞ

EĞRİBAYAT
22-01-1938

ALİYENLER MEZARLIĞI

KİRAZ YANIK

ORTAKÖY
01-02-1963

KAĞNICILAR MEZARLIĞI

FATİH KORKMAZ

VEZİRKÖPRÜ
18-10-1953

YAZIR MEZARLIĞI

FATMA KARADAĞ

KONYA
01-01-1940

BEDİR MEZARLIĞI

HALİS CANDAN

HİSARLIK
20-05-1950

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

HAYATİ KORKMAZDAĞ

KONYA
01-12-1960

HOCACİHAN MEZARLIĞI

ERGÜN ERDOĞAN

İSTANBUL
01-12-1961

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

FATMANA SUNA

MEYDANLI
05-11-1942

YAZIR MEZARLIĞI

ŞERİFE BENLİ

KAYHÜYÜK
19-11-1938

ULUIRMAK MEZARLIĞI

BÜLENT ESENKAYA

KIZILVİRAN
07-02-1956

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

Konya cenaze hizmetleri telefon numarası: 

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 
Telefon: (0332) 233 29 96

Kaynak: Haber Merkezi

