Konya’da bugün vefat edenler 18 Aralık 2025

|
Adı Soyadı
|
Doğum Yeri
|
Mezarlık
|
REFİKA DELİBAŞ
|
ERZURUM
|
ÜÇLER MEZARLIĞI
|
MİYASE TÜMBAŞ
|
EĞRİBAYAT
|
ALİYENLER MEZARLIĞI
|
KİRAZ YANIK
|
ORTAKÖY
|
KAĞNICILAR MEZARLIĞI
|
FATİH KORKMAZ
|
VEZİRKÖPRÜ
|
YAZIR MEZARLIĞI
|
FATMA KARADAĞ
|
KONYA
|
BEDİR MEZARLIĞI
|
HALİS CANDAN
|
HİSARLIK
|
SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
|
HAYATİ KORKMAZDAĞ
|
KONYA
|
HOCACİHAN MEZARLIĞI
|
ERGÜN ERDOĞAN
|
İSTANBUL
|
SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
|
FATMANA SUNA
|
MEYDANLI
|
YAZIR MEZARLIĞI
|
ŞERİFE BENLİ
|
KAYHÜYÜK
|
ULUIRMAK MEZARLIĞI
|
BÜLENT ESENKAYA
|
KIZILVİRAN
|
SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
Konya cenaze hizmetleri telefon numarası:
Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188
Konya cenaze hizmetleri nerede?
Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya
Telefon: (0332) 233 29 96
