Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kültürel değerlerimizi evrensel bakışla harmanlayıp inşa etmeliyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Küresel kültür savaşlarında yerli ve milli olan kültür değerlerimizi evrensel bir bakış açısıyla harmanlamalı, yeniden üretmeli, yeniden inşa etmeliyiz“ açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri programına katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:Sizlerle bir arada olmaktan büyük bir bahtiyatlık duyuyorum. Milletin evine, bu gazi mekana hepiniz hoşgeldiniz. Dünyanın farklı yerlerinde bizleri takip eden kardeşlerimize selam ve sevgilerimi iletiyorum.

Dünyaya kıymetli eserler kazandıran ödül sahiplerine teşekkür ederim. Aynı şekilde çok titiz ve hassas değerlendirme sonucunda ödüle layık görülen kişileri belirleyen seçici kurulu da kutluyorum. Şair Yavuz Bülent Bakiler ile Niyazi Sayın'ı hürmetle yad ediyorum. Ülke ve millet olarak kendilerine çok şey borçluyuz.

"Gazze'de yaşananların unutulmaması ve adaletin tecellisi için her cephede mücadelemizi sürdüreceğiz"



Kayıplarımız sebebiyle bir yanımız yaprak döküyor olsa da diğer yanımız çiçek açmaya, boy atmaya devam ediyor.Gazze'teki vahşete kamera tuttukları için katledilen 37'si kadın 238 basın mensubunu rahmetle anıyorum. İsrail'in acımasızca öldürdüğü gazetecileri bugün bir kez daha saygıyla anıyorum. İsrail hükümeti ne kadar engellemeye çalışırsa çalışsın, gerçek gazeteciler Filistin'de olan tüm olup biteni gözler önüne sermeye devam ediyor. Biz de Filistin halkının yanında eğilmeden, bükülmeden dimdik duruyoruz. Gazze soykırımında TRT ve AA başta olmak üzere tüm basın kuruluşları yürekli bir duruş sergiledi. Gazze'de yaşananların unutulmaması ve adaletin tecellisi için her cephede mücadelemizi sürdüreceğiz.

İnsan başlı başına bir sanat şahaseridir. İnsan her ses ve renki sanatın malzemesi olarak görmüştür. Bugün mirasçısı olduğumuz kültür ve medeniyet iklimi müşterek zenginliğimizdir.

"Eser verenler bizim için birer kutup yıldızıdır"



Mimarinin, musikinin, şiirin, cümle sanatın özeti insanı ve dünyayı anlama çabasıdır. Sanat dünyayı daha anlamlı kıldığı için sanattır. Sanat, bize başka hiçbir şeyin veremeyeceği duyguyu verdiği için sanattır. Sanat, ayrıştırmaz birleştirir. Türkçe'nin her büyük şaari ve yazarı bizim gururumuzdur. Dil, kültür, düşünce ve mimari alanda eser verenler bizim için birer kutup yıldızıdır.

Her alanda sınırsız tüketimi teşvik eden, insanı edilgen hale getiren bu cendereden sadece köklerimiden tutarak kurtulabiliriz. Bugün popüler olan pek çok filmin, dizinin, müzik eserine baktığımızda sanatın dönüştürücü gününün nelere kadir olduğunu görebiliyoruz. Sanatın tek tipleşmesi sanat için ciddi risk oluşturuyor. Küresel kültür savaşlarında yerli ve milli olan kültür değerlerimizi evrensel bir bakış açısıyla harmanlamalı, yeniden üretmeli, yeniden inşa etmeliyiz.

Şurası bir gerçek ki milli kültürü, değeri, ahlakı dışlayan her trend yüzeyselliğe mahkum olmaktan kurtulamaz. Günlük üretilip, günlük tüketilen işlerle maalesef biz de bunun önünde duramayız. Yeniden üretmeli, yeniden inşa etmeliyiz. Ciddi emek ve gayret gerektirdiğini elbette biliyorum. Ama bunu yapacak imkana ve kapasiteye ziyadesiyle sahibiz. Taş üstüne taş koyan herkesin, hangi görüşten olursa olsun başımızın üstünde yeri olduğunu bilmelerini dile getirmek istiyorum.

Kaynak: AA