KONYA Haberleri

Selçuklu’nun sembol mekanları 10 günde 120 bin ziyaretçi ağırladı

Selçuklu’nun sembol mekanları 10 günde 120 bin ziyaretçi ağırladı
Selçuklu Belediyesi tarafından Konya turizmine kazandırılan mekanlar, Şeb-i Arûs törenleri için Konya’ya gelen ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Selçuklu’nun sembol mekanları törenlerin devam ettiği on günlük dönemde 120 bine yakın kişiyi misafir etti.

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî'nin 752. Vuslat Yıl Dönümü için düzenlenen Şeb-i Arûs törenleri bu yıl da hem yurt içinden hem de yurt dışından birçok ziyaretçi ağırladı. Hz. Mevlânâ'nın "Gel ne olursan ol yine gel" çağrısına sözünün etkili bir şekilde karşılık bulduğu bu dönemde, misafirler her yıl olduğu gibi bu yıl da Mevlânâ Müzesi'nin ardından Selçuklu'nun öne çıkan turizm destinasyonlarına yöneldi.

Selçuklu'nun sembol mekânları olan Mevlana Müzesi, Tropikal Kelebek Bahçesi, Sille, Aya Elenia, Zaman Müzesi ve Sille Müzesi en çok ilgi gören noktalar arasında yer alarak tören dönemi boyunca 120 bine yakın ziyaretçi ağırladı. 

Törenler boyunca gerçekleştirilen etkinlikler, Mevlânâ'nın insanlığı birleştiren öğretilerini bir kez daha hatırlattı. Bu kapsamda manevi atmosfere yerinde şahit olan misafirler, Selçuklu vizyonunun yansıtıldığı kültürel ve turistik mekanlardan memnuniyetle ayrıldı.

Başkan Ahmet Pekyatırmacı: "Şeb-i Arus vesilesiyle Konya'da oluşan yoğun ilgi hem maneviyatı hem de turizmi güçlendirdi"

Selçuklu'nun sembol mekanlarına olan yoğun ilgi sebebiyle tüm ziyaretçilere teşekkür eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı:  "Hazreti Mevlânâ'nın 'Gel ne olursan ol yine gel' çağrısını yüzyıllardır yaşatan Konyamız, bu yıl da çağrıya kulak veren ve dünyanın dört bir yanından gelen misafirlerimizi sevgi ve muhabbetle karşıladı. Selçuklumuzun turizm destinasyonları haline gelen lokasyonlarında törenlerin başladığı ilk günden son güne kadar binlerce ziyaretçiyi misafir ettik. Mevlana Müzesi'nin yanı sıra,  Konya Tropikal Kelebek Bahçesi, Selçuklumuzun tarihi mahallesi olan Sille ve burada yeniden gün yüzüne çıkardığımız müzelerimiz misafirlerimizin ilgi odağı haline geldi. Şeb-i Arûs programları kapsamında gösterilen bu yoğun ilgi hem maneviyatımızı güçlendirerek kardeşlik ve hoşgörü duygularını pekiştirdi hem de bizlere büyük bir gurur yaşattı. Selçuklumuzun kültürel mirasını ve turizm değerlerini sürdürmeye ve Konya'nın dünya çapında bir hoşgörü ve barış merkezi olma vasfını güçlendirmeye, kadim kültürümüzü dünyaya yaymaya devam edeceğiz. Tüm misafirlerimize şehrimize olan ilgileri ve kattıkları güzellik için gönülden teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: Selçuklu Belediyesi Basın Bürosu

