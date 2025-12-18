Konya’daki devlet hastanesine yeni uzman doktor atandı

Konya’daki devlet hastanesine yeni uzman hekim atandı.

Konya'nın Ilgın ilçesi Dr. Vefa Tanır Devlet Hastanesi'nde sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi adına önemli bir gelişme yaşandı.

Enfeksiyon hastalıkları uzmanı göreve başladı

Ilgın Dr. Vefa Tanır Devlet Hastanesi, uzman hekim kadrosunu genişletmeye devam ediyor. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji alanında ilçede önemli bir ihtiyaca karşılık verecek olan Uzm. Dr. Mehmet Uçar göreve başlamasıyla birlikte, bölge halkına daha hızlı ve nitelikli sağlık hizmeti sunulması hedefleniyor.

Atamanın, hem hastaneye hem de ilçe halkının sağlık hizmetlerine erişimine olumlu katkı sağlaması bekleniyor.

Yeni görevi dolayısıyla Uzm. Dr. Mehmet Uçar'a başarılar dilenirken, atamanın Ilgın ve bölge halkı için hayırlı olması temenni edildi.

(Berna Ata)