Konya’daki devlet hastanesine yeni uzman doktor atandı

Konya’daki devlet hastanesine yeni uzman hekim atandı.
Konya'nın Ilgın ilçesi Dr. Vefa Tanır Devlet Hastanesi'nde sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi adına önemli bir gelişme yaşandı.
Enfeksiyon hastalıkları uzmanı göreve başladı
Ilgın Dr. Vefa Tanır Devlet Hastanesi, uzman hekim kadrosunu genişletmeye devam ediyor. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji alanında ilçede önemli bir ihtiyaca karşılık verecek olan Uzm. Dr. Mehmet Uçar göreve başlamasıyla birlikte, bölge halkına daha hızlı ve nitelikli sağlık hizmeti sunulması hedefleniyor.
Atamanın, hem hastaneye hem de ilçe halkının sağlık hizmetlerine erişimine olumlu katkı sağlaması bekleniyor.
Yeni görevi dolayısıyla Uzm. Dr. Mehmet Uçar'a başarılar dilenirken, atamanın Ilgın ve bölge halkı için hayırlı olması temenni edildi.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”