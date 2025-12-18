TOKİ Kahramanmaraş Türkoğlu Kura Sonuçları Açıklandı Mı? Kahramanmaraş Türkoğlu Konut Belirleme Kurası Sonuçları Listesi

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde TOKİ tarafından yürütülen sosyal konut projeleri kapsamında yapılan konut belirleme kurası sonuçları açıklandı. Noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimi sonrası hak sahipleri belirlendi ve sonuç listesi ilan edildi.
Kahramanmaraş Türkoğlu Konut Belirleme Kurası Sonuçları
TOKİ'nin 250 000 Sosyal Konut Projesi kapsamında Türkoğlu'da inşa edilen konutlar için yapılan kura çekimi tamamlandı. Noter huzurunda gerçekleştirilen konut belirleme kurası ile toplam 423 konut için hak sahipleri belirlendi ve isim listesi yayımlandı.
TOKİ Konut Belirleme Kurası Nedir?
TOKİ Konut Belirleme Kurası, proje kapsamına başvuru yapan vatandaşlar arasında hangi hak sahibinin hangi konuta sahip olacağını belirlemek amacıyla noter huzurunda yapılan resmi kura işlemidir. Sonuçlar açıklandıktan sonra hak sahipleri sözleşme ve teslimat süreçlerine ilerler.
Konut Projesi Hakkında Genel Bilgi
Kahramanmaraş Türkoğlu'ndaki TOKİ projesi, 2+1 ve 3+1 tiplerinden oluşan sosyal konutları kapsıyor. Kura sonuçlarının açıklanmasının ardından gayrimenkul satış sözleşmesi imzalama tarihleri de belirlenmiştir.
Kura Sonuçları Nereden Öğrenilir?
TOKİ konut belirleme kura sonuçları şu kanallardan öğrenilebilir:
-
TOKİ'nin resmi internet sitesindeki kura sonuçları duyuru ekranı
-
e-Devlet TOKİ Kura Sonuçları Sorgulama hizmeti
Hak sahipleri TC kimlik numarası ile sonuç sorgulaması yapabilir.
Kahramanmaraş Türkoğlu Konut Belirleme Kurası Sonuçları Listesi
Kaynak: Haber Merkezi